Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlat vahşeti! Yaşlı annesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Evlat vahşeti! Yaşlı annesini öldürdü

        Diyarbakır'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki M.A., 70 yaşındaki annesi Fener Ateş'i öldürdü. Zanlı, babasını da ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat vahşeti! Yaşlı annesini öldürdü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!