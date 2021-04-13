AA

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi.

EVSİD'in açıklamasına göre, derneğin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Özger, oyların tamamını alarak EVSİD'in yeni başkanı oldu.

Genel kurulda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıllık 2,5 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştiren sektörün martta dış satışının yüzde 47 artarak 316 milyon doların üzerine çıktığını bildirdi.

Gülle, sektörün kilogram başı ihracat değerinin 3,3 dolar olduğunu ve bu sayede hedefe ulaşılmasında önemli katkı sağladığını kaydederek, derneğin kurucu başkanı Burak Önder başta olmak üzere emeği geçen herkesi gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Genel kurulda başkan seçilen Talha Özger ise 6 yıldır yaptıkları organizasyonların nitelikli ve sonuç odaklı olması için gerçekleştirdikleri çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Özger, "2021- 2024 dönemi için her yıl en az 4 sektörel ticaret heyeti, yurt dışı fuar katılımı, eğitim programları ve yeni Ur-Ge projeleri kurguladık. Burada EVSİD'in ortaya koyduğu vizyonla çok iyi işlere imza attık ve 2 dönem kuralına sadık kalıp bayrak değişimini gerçekleştirdik. Bu davranışımızın tüm STK'larımızın anlayışına bir ışık tutmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

"Gelişimlere ayak uyduran bir sektör olmalıyız"

Derneğin kurucu başkanı Burak Önder de 6 yılda 21 ülkede 34 etkinliğe imza attıklarını belirterek, bu süreçte gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Dünyayı iyi takip eden, proaktif adımlar atarak gelişimlere ayak uyduran bir sektör olmaları gerektiğine değinen Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu sadece kamu ve siyaset kurumlarından beklemek doğru bir anlayış olmaz. Ülkemiz ve sektörümüz için biz sivil toplum kuruluşlarının da üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. Derneğimizi kurarken en fazla iki dönem başkanlık yapma kuralını biz koyduk. İnandığımız değerler için de bu kuralı aşacak alternatifleri hiç düşünmedik. 'Biz gidersek kurumlar çöker' anlayışıyla kendimizi kandırmadan, herkesin yolunu açarak ve destek olarak bu kurumları çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin elinde. Bu nedenle başkanlıktan ayrılsam da geri planda yeni yönetim kuruluna hizmet etmeye devam edeceğim."

Genel kurula, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki de katıldı.