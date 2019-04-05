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Evsizlerin büyük değişimleri

Giriş: 05.04.2019 - 11:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İngiliz berber Joshua Coombes, Londra, Paris, Amsterdam ve daha pek çok şehrin sokaklarında karşısına çıkan evsizlerin saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak yapıyor. Yıllardır seyyar berberlik yapan gönüllü adam, evsizlere sadece para vermenin yeterli olmadığına inanıyor

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    İngiliz berber Joshua Coombes, yıllardır sokak sokak geziyor, denk geldiği evsizlerin saç ve sakallarını ücret almadan kesiyor. 

     

     

     

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    31 yaşındaki gönüllü berber, evsizlerin saçlarını keserken hikayelerini dinliyor. Coombes aslında diğer berberlerle aynı işi yapıyor ancak dükkanını sokaklara, caddelere taşıyor.

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    Çantasında her zaman makas, tarak, tıraş makinesi taşıyan Coombes'un bu işe başlaması ise altı sene öncesine uzanıyor.

     

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    Altı sene önce bir müzik grubunda gitar çalarken berberliğe başlayan Coombes için saç kesmek, zamanla bir tutku haline dönüşmüş. Coombes, bu yeteneğini daha sonra sokağa taşımış.

     

     

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    Evsizlerle vakit geçirdikten sonra sokaklardan kopamayan gönüllü berber, "Sokağa çıktığımda insanların yanına gidiyor ve onlarla sohbet ediyorum. Sonra makasımı elime alıyorum ve bir şekilde saygınlıklarını kazandırıyorum. Onların görünür olmalarını sağlayarak var olduklarını hissetiriyorum" diyor.

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    Coombes, Hindistan, Fransa, Alaska Hollanda, ABD, İrlanda ve daha pek çok ülkeyi gönüllü berberlik yapmak için ziyaret etmiş.

     

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    "İnsanlarla iletişim kurmak hoşuma gidiyor. Sokakta gördüğümüz insanlara sadece para vermek artık bana anlamlı gelmiyor.Onlarla iletişim kurarak değerli olduklarını hissettiriyorum. Bunu bütün insanlık yapabilirse mutlu olacağız" diyen genç adam, iyiliği çoğaltmak için sosyal medyada #dosomethingfornothing isimli bir kampanya başlatmış.

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    Coombes, kampanyada saç kesmeyi bitirdikten sonra, bu etiketi kullanıyor ve izin alarak Instagram hesabında evsizlerin hikayelerini anlatıyor, onların sesi oluyor. 

     

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    Evsizleri tıraş ettikten sonra tekrar ziyaret etmeyi bırakmayan İngiliz berber, ufak bir gülüşün bile kendisi için çok önemli olduğunu belirtiyor.

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