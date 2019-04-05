Evsizlerin büyük değişimleri

İngiliz berber Joshua Coombes, Londra, Paris, Amsterdam ve daha pek çok şehrin sokaklarında karşısına çıkan evsizlerin saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak yapıyor. Yıllardır seyyar berberlik yapan gönüllü adam, evsizlere sadece para vermenin yeterli olmadığına inanıyor