Exeter City - Lincoln City maçı heyecanı

İngiltere 2.Lig maçında Exeter City ile Lincoln City, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Exeter City 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Lincoln City 13 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Exeter City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lincoln City, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Exeter City kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Lincoln City kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Exeter City son haftadaki Lincoln City müsabasında 3-1 kazandı.

Lincoln City ise Exeter City maçında 3-1 yenildi.

Exeter City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Exeter City, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Lincoln City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lincoln City, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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