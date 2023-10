Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞAYACAK"

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ediyoruz. Aziz Atatürk’ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan Milli Mücadele kuşağı, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam etmişlerdir. Cumhuriyet’in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır. Geride kalan 100 yılın dikkatle muhasebesi yapıldığında görülecektir ki, Cumhuriyet hem fikir bazında hem de rejim ve idare şekli bakımından maşeri vicdanda kök salmıştır.

Nitekim Cumhuriyet ilke ve hedefleriyle, halkın arzu ve amaçlarını taşıma ve temin etme niteliğiyle zorlu eşikleri aşmış, çetin imtihanlardan geçmiş, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle de gücüne güç eklemiştir. Türk milletinin bağımsızlık onuruna düşkünlüğü tarihi bir gerçektir. Milli Mücadele’de gösterilen kahramanlık ve fedakarlık bu tartışılmaz ve tahrip edilemez milli gerçeğin nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran milli irade ve şuurun kaynağı tam bağımsızlığa duyulan eşi ve benzeri olmayan tarihsel bağlılıktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin vicdan ve ruhunda mahfuz yaşama cevherini görmesini, bunu gün yüzüne çıkarmasını, müteakiben de kurtuluşun ana fikri haline getirmesini bilmiştir. Cumhurun mücadelesi ve müdahalesiyle Cumhuriyet doğmuştur. Bugün de Cumhurla Cumhuriyet kenetlenmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritası çizilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aziz Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye’nin mühür vurulacaktır.

Hakimiyet milletindir, millet hükümettir, Cumhuriyet yönetimi de demokrasi sistemiyle hür ve müstakil varlığını muhafaza edecektir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet, Milli Mücadele’nin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Meydanlardaki zaferlerimizin ibra ve ifade haysiyetidir. Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin şerefidir. Unutulmamalıdır ki,

Cumhuriyetimizin kuruluşu; umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ve atıl duran bu kudretten nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin emsalsiz bir örneğidir.

Emperyalizmin musallat olduğu, bununla mündemiç toplu cinayet ve mezalimlere maruz kalan gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan mazlum toplumlar için Türk milletinin geçmişteki kahramanlıkları mutlaka ilham kaynağı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü hayranlıkla ve hürmet duygularımla kutluyor, aziz milletimize ve devletimize ebedi saadetler diliyorum. İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu yolbaşçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, muhterem silah ve ülkü arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızın her birisini, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı hayırlı olsun."

"BAYRAMIN DA ÇOK ÖTESİNDE KORUNMASI GEREKEN BİR DEĞER"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yüzyılın bizim için ayrı bir önemi var. Dolayısıyla biz bugün çocuklarla, ortaokul öğrencisi ve ilkokul öğrencisi bir grup arkadaşımızla beraber tüm bu kararların alındığı Birinci Meclisi ziyaret ettik. Çocuklarımız okulda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve benzeri şeyleri burada bizatihi müze müdürü hocamızın anlatmasıyla öğrendiler, çok da ilgi duydular” diye konuştu.

Cumhuriyet felsefesi, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Bizler Cumhuriyet Bayramı’nı bu misyonla veya bu algıyla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Şunun altını çizmek lazım, Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim’i böyle algılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığının tescillendiği gün. Bizim geleneğimiz açısından bir bayram, bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer. Bizler Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza da bizler gibi, ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye, göstermeye çalışıyoruz. Bütün milletimizin, tüm devletimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılların Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum."

"İSTİKLAL HARBİMİZİN TÜM KAHRAMANLARINI RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin, 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz."

Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikası ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü Türkiye olarak daha adil dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

"BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECANLA KUTLUYORUZ"

MİT Başkanı İbrahim Kalın: "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutluyoruz. Ne güzel bir gün. Tarihin seyrine yön veren milletimiz zorluklar karşısında asla yılmamış, yıkılmamış ve her seferinde yeniden ayağa kalkarak kutlu yürüyüşüne devam etmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti bu azim ve inanç temelinde kurulmuştur. Bu ruhu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına selam olsun. Geniş bir coğrafyada pek çok devlet kuran ecdadımız bize şunu söylüyor; milletin her bir ferdinin güvenlik, özgürlük ve refahı ancak sağlam bir bünye, güçlü bir birlik-beraberlik ruhu, derin bir aidiyet duygusu ve iyi işleyen bir devlet düzeni ile mümkündür. Türk milleti 19'uncu yüzyıl emperyalizminin arsız ve amansız saldırılarına karşı Kuvayimilliye ruhunu kuşanmış ve yokluktan varlık, bozgundan zafer çıkartarak yoluna devam etme azmini göstermiş bir millettir. İstiklal Harbi, küresel sömürge güçlerine karşı verilmiş bir vatan, namus ve hürriyet mücadelesidir. Bu mücadele Afrika'dan Hint alt kıtasına, Balkanlardan Latin Amerika'ya dünyanın her yerinde antiemperyalist özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olmuştur. Bu aziz milletin ruhu, 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' fotoğrafındaki asalet, azamet ve safiyede aranmalıdır."

Kalın, Türk milletinin bugün de küresel adaletsizlik ve haksızlığa karşı mücadelede en ön saflarda yer aldığını, mağdur ve mazlum milletlere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini, dini, dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun her daim mazlumun ve mağdurun yanında, zulmün ve zalimin karşısında yer almakta tereddüt göstermediğini vurgulayarak, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız. Türkiye Yüzyılı ülkemiz için hakkın, hukukun, adaletin, refahın ve demokrasinin taçlandırıldığı bir yüzyıl olacak. Demokrasimizin inişli çıkışlı tarihinde darbelerin ve vesayet dönemlerinin geride kaldığı bir geleceği hep birlikte kucaklayacağız. Cumhuriyetimizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz.

Her bir vatandaşımızın güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına almak için yılmadan yorulmadan çalışacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri için dünyanın dört bir yanında dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Dosta güven veren ve düşmana korku salan bir kurum olarak her zaman iyinin ve doğrunun yanında olacağız. Cumhuriyetimizi yaşatmak için imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aşk ile koşacak ve yorulmayacağız. Azimle yürüyecek ve yılmayacağız. Akıl, erdem ve hikmetle hareket edecek ve iyi, doğru ve güzelden ayrılmayacağız. Emin insanlar olacak ve emanete sahip çıkacağız. Şanlı bir bağımsızlık mücadelesinin ardından bize Cumhuriyetimizi emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen tüm şehitlerimize ve teşkilatımızın gizli kahramanları olan şehitlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet harcında emeği olan herkesi hürmetle anıyorum. Güçlü, bağımsız ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti için gece gündüz mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Onurla, gururla ve coşkuyla daha nice yıllara."

"BİR ASIRDIR DEĞİŞMEYEN HEYECANIMIZ..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır."

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet'in omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerin son vasiyeti, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesareti olduğunu" ifade etti.

Cumhuriyet'in harcında binlerce şehidin aziz canı, kahraman gazilerin asil kanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye... Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyet'imizin 100. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"CUMHURİYET'İMİZ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLHAMI BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZİN MİLADIDIR"

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla beraber paylaştığı görüntülü mesajında da Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın büyük mutluluğunun hep birlikte yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğaz'ı yaran düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Büyük Taarruz'da 'Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için feda-yı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz."

Bakan Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en özel, en anlamlı günlerinden birinin yaşandığını ifade etti. Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

"Bu bayram aynı zamanda millet olarak topyekun hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. 100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz."

Adalet ve hukuk başta olmak üzere her alanda kararlı adımlar attıklarını bildiren Tunç, güçlü aile ve toplum için insana verdikleri önemi vurguladı.

İstikrarlı kalkınma hamlelerine kesintisiz devam ettiklerini, dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendirdiklerini belirten Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz." ifadesini kullandı.

"ÖZGÜRLÜKÇÜ, KUŞATICI VE SİVİL ANAYASA"

Adalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışla hazırlayacakları özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

"TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLEN KUTLU BİR GÜN"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım; bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı milli mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta yerli ve milli savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir."

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyet'i ebedi kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kahraman ordumuz; 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, -mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ CUMHURİYETİMİZİN 100.YAŞI KUTLU OLSUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyet´i tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır."

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet´i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet´in inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyet´i tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz. Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk´ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

"CUMHURİYETİMİZİN YILMAZ BEKÇİLERİ OLACAĞIZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener: "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; Tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

