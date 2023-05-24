Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

e YDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? e YDS başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS için geri sayım başladı. Sınırlı sayıda kontenjanın açıldığı sınav için başvuru tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM merkezlerinde gerçekleşecek e-YDS/7, İngilizce alanında yapılacak. Peki e-YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte detaylar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

    Her yıl düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/7-2023) başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İngilizce alanında ter dökecek binlerce aday başvuru tarihlerini merak ediyor. Sadece sınırlı sayıda kontenjanın açıldığı sınav için ÖSYM’den beklenen haber geldi. e-YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca olmak üzere 10 farklı dilde düzenlenmektedir. İşte, söz konusu sınavın başvuru tarihleri, ücreti ve sınavın ne zaman yapılacağına dair bilgiler…
  • eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

    E-YDS/7 KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

    Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
  • eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

    E-YDS 2023/7 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

     
  • eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

    E-YDS 2023/7 NE ZAMAN UYGULANACAK?

    e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

    E-YDS 2023/7 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    e-YDS 2023/7 İngilizce sınavının başvuru ücreti 490,00 TL'dir. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan e-İşlemler bölümünün, ödemeler alanından yapılabilir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.