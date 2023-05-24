Her yıl düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/7-2023) başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İngilizce alanında ter dökecek binlerce aday başvuru tarihlerini merak ediyor. Sadece sınırlı sayıda kontenjanın açıldığı sınav için ÖSYM’den beklenen haber geldi. e-YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca olmak üzere 10 farklı dilde düzenlenmektedir. İşte, söz konusu sınavın başvuru tarihleri, ücreti ve sınavın ne zaman yapılacağına dair bilgiler…