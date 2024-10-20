Eylem Tok hakkında savcılıktan yeni dilekçe

İHA'nın haberine göre; ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yargılanan Eylem Tok hakkında yeni bir dilekçe sunuldu. Türkiye'ye iade davası çerçevesinde tutukluluğu devam eden Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un dava Savcısı Kristen A. Kearney, Tok'un Türkiye'ye iadesini destekleyici ek bir hukuk dilekçesini mahkemeye sundu.

Savcı Kearney, 9 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından mahkeme tarafından gündeme getirilen Tok'un Türkiye'de resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı ve mahkemenin Türkiye'nin iade talebini incelerken hangi kapsamda bir değerlendirme yapacağı sorularına odaklandı.

“TOK RESMİ OLARAK SUÇLANMADI” İDDİASI

Eylem Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin iade talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürdü. Avukatlar, Türkiye'de Tok'a karşı resmi bir suçlama yapılmadığını, bu yüzden ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına aykırı bir durumun söz konusu olduğunu belirtti, ancak savcılık bu argümana karşı çıktı.

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“TÜRKİYE TOK'UN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR İÇİN KOVUŞTURMA BAŞLATMAYI PLANLIYOR”

Savcılık, Türkiye'nin Eylem Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planladığını kaydederken, bu durumun anlaşma kapsamında iade talebinin karşılanması için yeterli olduğunu savundu. Savcılık iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğunu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tok'un savunma ekibinin aksine, savcılık, anlaşmanın içeriğine dayanarak resmi bir suçlama belgesi sunulmasının zorunlu olmadığını ve iade sürecinde bu durumun engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.