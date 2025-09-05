Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül 2025 ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatıyor! Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı

        Eylül 2025 ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatıyor! Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının Eylül ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı nereden sorgulanır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:39
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı yaşlı ve engelli maaşlarının hesaba geçtiğini aktardı. Yapılan yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti. Peki, yaşlı ve engelli maaşı nereden sorgulanır? İşte, detaylar...

        2

        EYLÜL AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI YATIYOR

        Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları 5 Eylül Cuma günü hesaba geçti.

        3

        7,1 MİLYAR TL ÖDENDİ

        Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        4

        YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA

        Yaşlı ve engelli aylıklarının yatıp yatmadığına dair bilgiyi e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

        YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

