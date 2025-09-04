Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2025 Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Eylül ayının gelmesi kapsamında evde bakım aylığı alan kişiler, ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını sorgulamaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu destek, il bazında farklı günlerde yatırılıyor. Peki, 2025 Eylül evde bakım ödemeleri yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı eylül ödeme tarihleri...
Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları sürüyor. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme süreciyle ilgili son gelişmeler...
2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.