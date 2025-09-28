Eylül enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Eylül ayının son günlerine yaklaşılırken gözler yine TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılan rakamlar, bu kez memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranlarını da doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak ve beklentiler hangi yönde? İşte merak edilenler...
ENFLASYON AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül enflasyonu 3 Ekim 2025 saat 10.00'da belli olacak.
EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.