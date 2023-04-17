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Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir yan yana görülmeyen çifte, hayranlarından mesajlar geldi. Boşanacakları yönünde iddialara ise Eylül Öztürk'ten açıklama gecikmedi.

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  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    7 yıldır evli olan ve sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alan Eylül Öztürk, kişisel hesabından imalı paylaşımlarda bulundu. Takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlar, çiftin boşanacağı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    2017 yılında nikah masasına oturan ve 2 çocukları olan Eylül Öztürk ile Kenan Özkan çifti, boşanma iddialarıyla magazin gündemine geldi. Hal böyle olunca Eylül Öztürk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    Yoğun bir iş temposu olan Eylül Öztürk, takipçilerinden hiçbir şey saklamadan yaşadıklarını tüm samimiyetiyle sosyal medya hesabından açıkladı.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte Phuket'e giden Eylül Öztürk'ün paylaşımlarında eşi Kenan Öztürk'ün olmaması, takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    Instagram hesabının hikaye bölümünde yine tatile gittiği anları yayınlayan Eylül Öztürk'e, yine eşinin yanında olmamasına dair sorular geldi.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    Eylül Öztürk'ün bir takipçisinden gelen "Kenan yok mu?" sorusuna verdiği; "Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse, en azından elimden geleni yapmadım demem. Fazlasıyla yaptım" yanıtı ise boşanma iddialarını ortaya çıkardı.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    "ESKİSİNDEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM"

    Yine ardından başka bir takipçisinin 'Yokken napıyor mesela?' sorusu üzerine ise Öztürk kendini tutamadı ve 'Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun.' yanıtını verdi.
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    Gelen mesajlar üzerine toplu bir açıklama yapan Eylül Öztürk, eşiyle birlikte destek aldıklarını şu cümlelerle ifade etti: "Biz 7 yıldır evliyiz hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte oluyormuş. Biz bu dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz"
  • Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

    BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ!

    Çıkan boşanma haberlerinin ardından Eylül Öztürk, açıklayıcı bir duyuru yaptı. Ünlü fenomen aile fotoğraflarını yayınlayarak şu cümleleri kullandı: "Merhaba güzel dostlar. Biliyorsunuz birkaç zamandır sizinle bazı sıkıntılarımızı paylaştım. Normalde bu gibi durumlar yaşadığımda hiç paylaşmamaya gayret edip kendi içimizde çözmeye çalışırdık ama bu sefer cidden ben de çok dolmuştum ve kendimce bir çözüm aramaya ve sizlerden de destek almaya çalıştım. Ki iyi ki de yapmışım çünkü bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. Biz evliliğimizin 7. Yılını geride bırakmış ve iki evladı olan iyisiyle kötüsüyle her zorluğun üstesinden gelmeye çalışan bir aile olduk. Uzmanlar dermiş ki ilişkinin çıkmaza girdiği 4 evre var. Bunlardan üçüncüsü tam 7 yıla tekabül edermiş. Gerçekten ben bunu yaşayarak deneyimleyenlerdenim. Çocuklarımız dünyaya geldikten sonra birbirimize yeterli vakti ayıramadık, o erkek olarak işlere ben de kadın olarak çocuklara daldım.Tabi hal böyle olunca da anlaşmazsızlıklar oldu evliliğimizde. Daha doğrusu bizim içinde yeni bir deneyim olduğu için nasıl başa çıkacağımızı bilemedik. Ama bildiğim ve sizlerden de öğrendiğim kadarıyla, bu her ilişkide yaşanıyor, utanılacak bir durum değil. Hiçbir şey tek düze gitmiyor. Önemli olan yaşandığı esnada ne yapılması gerektiğini bilmek ve bununla başa çıkabilmek. Biz her ne kadar şimdilerde hayatın akışına kapılmış ve evliliğin yüklediği misyonlarda bocalayan birer eş ve anne baba olsak da , her şeyden önce bu yola iyi birer dost olarak çıktık. Ve ben bizim üstesinden gelemeyecek bir sorunumuz olduğuna inanmak istemiyorum.. Eşimin de bu şekilde düşündüğünü biliyorum. O sebeple birlikte çıktığımız bu tatilde hatalarımızdan ders çıkartıp yeniden eskisi gibi olacağımıza inancım sonsuz. İkimizin de daha iyisi için çabaladığımızı biliyorum.. Basında çıkan boşanma haberlerine istinaden, inanın boşanmak emeklerimize yakışmayacak kadar kolay. Kenan da ben de bunu asla istemiyoruz ve izin vermemek için de elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Tabii ünlü olunca hemen boşanma haberleri çıkıyor ama bu da bu işin cilvesi. Anlık barışmalardan ziyade, bir daha birbirimizi kırmamak üzere bir anlaşma yaptık. En azından aynı konularda kırmamak için.. yoksa hayat bu, belki yarın başka kırgınlıklar olur ama onu da sevgimizle aşarız, hep aştık. Her şey yolunda ve sizi seviyoruz!"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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