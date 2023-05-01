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EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı olanlar yaş şartı olmasızın gerekli prim ve sigortalılık gün sayısını sağlamaları halinde emekli oldular. Prim gün sayısı 5 bin 400'ü bulan ancak prim gün sayısı EYT'li olmaya yetmeyen emekliler 1999 öncesinde geçerli olan kısmi emeklilik hakkından yararlanma hakları olup olmadığını merak ediyor. Peki, 5 bin 400 günde EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? İşte detaylar...

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  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeden yararlananlar ilk maaşlarını aldı. Ancak 1999 öncesinde sigorta kaydı olup gerekli prim gün sayısı eksşik olanlar 5 bin 400 günde kısmi emekli olnup olunamayacağını merak ediyor. Peki, EYT ile 5 bin 400 günde kısmi emekli olunur mu? İşte detaylar...
  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN'DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

     
  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.

     

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkını kazanıyordu.
  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    Yeni düzenleme Resm Gzete'de yayınlandıktan sonra yürülüğe girdi. Ancak düzenlemede 5 bin 400 günde meklilik fırsatı sağlayan "Kısmi Emeklilik" ile ilgili birdüznelme yer almadı.
  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

    SSK EYT emeklilik şartlar şu şekilde;

    5.000 gün primi tamamlamak,

    Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

     
  • EYT'de kısmi emeklilik hakkı geldi mi? EYT'de 5 bin 400 günde emekli olunur mu?

    Bağ-Kur EYT şartları ise şu şekilde;

    Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

    Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

    Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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