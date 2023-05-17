SATJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

EYT'de staj sigortasının başlangıç sayılması için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. 14 Mayıs seçimleri sonrası 28. Dönem TBMM önümüzdeki haftalarda toplanacak. Ancak olası bir düzenlemeyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.