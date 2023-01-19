Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler EYT'liler düşük zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? Hesaplamadaki farkın nedeni belli oldu
ABONE OL

EYT'liler düşük zam mı alacak? Hesaplamadaki farkın nedeni belli oldu

Emekli maaşlarına gelen yüzde 30 zam sonrası, EYT'liler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden hesaplamalarını yenilemeye başladı. Yapılan yeni hesaplamalarda zam öncesine göre yüzde 30'luk artış görmeyen emekli adayları, robotta hata olup olmadığını sorgulamaya başladı. Öte yandan sosyal medyada EYT'lilerin yüzde 30'dan düşük zam oranı referans alınarak maaşlarının hesaplanacağı bilgisi ortaya atıldı. Yaşanan kafa karışıklığını ise Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç giderdi. Kıvanç'a göre bu durum her yıl yeni emekli olacakların maaşlarının belirlenmesinde güncelleme katsayısı nedeniyle yaşanıyor. EYT'lilere düşük zam uygulanması veya maaş hesaplama robotunda hata söz konusu değil. Güncel hesaplamalar EYT'lile için en yakın maaş tutarını içeriyor.

EYT'liler düşük zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? Hesaplamadaki farkın nedeni belli oldu
HABERTURK.COM

SGK emekli maaş hesaplama robotunun kapanması ardında açıldıktan sonra yapılan maaş hesaplamalarında düşüş "EYT'liler düşük zam alacak!" veya "EYT'lilerin zam oranları yanlış hesaplandı!" şeklinde yorumlandı.

Örneğin Aralık 2022'de robot üzerinden hesaplama yapan ve emekli olduğunda alacağı tutarı 10 bin 44 lira olarak gören bir çalışan, yüzde 30 emekli maaş zammı sonrası hesaplama yaptığında bu rakama göre 13 bin 57 lira emekli maaşı almayı beklerken, kapanıp açılma sonrası maaş hesaplama robotu tarafından emekli maaşı 11 bin 770 lira olarak hesaplandı.

Peki, robot maaşları yanlış mı hesaplıyor? EYT'lilerin maaş zammı düşük mü olacak? Merak edilen sorulara Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'tan yanıt geldi. Maaş hesaplama robotunda hata olmadığını söyleyen Kıvanç, EYT'lilere düşük zam yapılacağı iddiasının ise doğru olmadığını söyledi. Kıvanç'a göre hesaplamalarda yaşanan farkın her yıl yeni emeklilerde yaşandığını ancak enflasyon oranları yüksek olmadığı için bu durumun gözden kaçtığını söyledi. İşte maaş robotundaki farklı sonuçların nedeni...

AYNI DURUM HER YIL YAŞANIYOR!

Örneğin, 2021'in Aralık ayında emekli olan 2022 Ocak ayı arasında emekli olan çalışan arasında yüzde 17 fark oluştu. Bu yıl ise bu fark yüzde 10 civarında olacak. Yani her yıl yeni emekli olanların yaşadığı durum bu yıl da gereçli olacak.

FARKIN NEDENİ, GÜNCELLEME KATSAYISI

Peki bu fark neden oluşuyor? Emekli aylığı bağlanırken birçok parametre uygulanıyor. Bu parametreler bir araya gelerek emekli maaşı hesaplanıyor. Öncelikle güncel değer hesaplanıp emekli maaşı belirleniyor.

Örneğin çalışanın aylık prime göre esas çalışma tutarı 10 bin lira olarak hesaplanır aylık bağlam oranı da yüzde 70 olursa bu çalışan 7 bin lira emekli aylığı bağlanıyor.


Sorun ise en son yıldaki güncellemeden kapsanıyor. Yeni emekliler emekli oldukları andan önce yılık yapılan zam oranına göre maaşları hesaplanarak ilk aylıklarını alıyorlar. Diğer yılın zammı eklenirken de bir önceki yılın güncelleme kat sayısı devreye giriyor. Güncelleme katsayısı ise TÜFE oranı ve milli gelirdeki artışın yüzde 30'undan oluşuyor. Milli gelir Şubat ayında belli olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 64.27 olarak çıktı.

AYNI ZAM, FARKLI HESAPLAMA ORANI

Bununla birlikte 2022 zam oranı olan yüzde 78.86 ile güncellenen yeni emekli maaşı hesaplaması, enflasyon rakamına göre yüzde 64.27 düştü. Hesaplamalar arasındaki fark ise bu nedenle ortaya çıktı. Bunun üzerine de yüzde 30 zam eklendi. Yani esasen yüzde 30 zam maaşlara yansıdı ancak yüzde 78.86'lık zam üzerinden hesaplama yerine yeni yılla birlikte yüzde 64.27 üzerinden uygulandığı için maaş hesaplama tutarı değişmiş oldu. Dolayısıyla SGK maaş hesaplama robotunda bir hata söz konusu değil. EYT çıkması halinde EYT'liler 2023 yılında maaş hesaplama robotu üzerinde görülen maaşı alacaklar. Özel parametreler eklendiğinde maaşta ufak çaplı değişiklikler ise görülebilecek.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağrı Market Çalışma Saatleri 2023: Çağrı Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Çağrı market 2023 çalışma saatleri
Akbank Çalışma Saatleri 2023: Akbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Akbank 2023 çalışma saatleri
Ekomini Çalışma Saatleri 2023: Ekomini Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Ekomini 2023 çalışma saatleri
Garanti Bankası Çalışma Saatleri 2023: Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Garanti Bankası 2023 çalışma saatleri
Hakmar Çalışma Saatleri 2023: Hakmar Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Hakmar 2023 çalışma saatleri
Halk Bankası Çalışma Saatleri 2023: Halkbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Halk Bankası 2023 çalışma saatleri
Bekçi alımı 2023 başvuru formu: Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
MERAK EDİLENLER Bekçi alımı başvuruları başladı!
EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT eDevlet emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır? EYT emeklilik başvurusu yap
MERAK EDİLENLER EYT başvuru ekranı
TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası başvuru şartları nelerdir? Yeni Evim Konut Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? 2023 TOKİ e- Devlet başvuru ekranı
MERAK EDİLENLER Orta Gelir Konut Kampanyası başvuru şartları
Sözleşmeliye kadro son durum bugün: Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti: 30 gün içinde başvuru, 60 günde atama! 2023 Sözleşmeliye kadro taslağı nedir, şartları neler?
MERAK EDİLENLER Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.