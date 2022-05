Emeklilikte yaşa takılan milyonlar EYT düzenlemesinde yaşanan gelişmeleri yakından merak edip araştırıyor. AK Parti milletvekillerinden olası düzenlemeyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Son ve en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ile ilgili bir gelişme var mı? Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç EYT ile ilgili son durumu yorumladı. İşte merak edilen detaylar...

BAKAN'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Ahmet Kıvanç, Bakan Bilgin'in açıklamalarının TBMM'ye gelmek üzere olan söz konusu bir yasal değişiklik çalışması olarak değerlendirmek yerine bürokrasinin olası ihtiyaç halinde masaya sunabilmesi için mutfak çalışması olduğunu söyledi.

İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları:

Bakan açıklama yaptığına göre bunu kayda almak gerekiyor.Şunu söylemek gerekiyor;

Büktüreside her zaman her türlü ihtimale karşı hazırlıklar yapılır. Yani bir gün EYT konusunda Hükümet'ten bize bir talep gelirse 'Ne yapmamız gerekir" ve "Nasıl davranmamız gerekli" şeklinde bürokraside alternatifli hazırlıklar olur. Bunlar bekletilir. Dolayısıyla bürokrasi cenahında böyle alternatifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Seçime doğru giden süreçte her şey mümkün. Ama keşke seçim döneminde olmayıp ta enine boyuna tartışılsaydı.

EYT'DE KAPI ARALANDI!

Konuşmasına devam eden Kıvanç, EYT ile ilgili şimdiye kadar kapalı olan kapıların açıldığını yasal düzenleme olmasa bile seçim sonrasına yönelik bir vaat hazırlığının olabileceğini ifade etti.

İşte Kıvanç'ın ifadelerinden bazıları:

Seçim sathı mahalline girdik her şey mümkün. EYT düzenlemesi yapılabilir. Bunun nasıl olacağını maliyet hesaplarıyla birlikte gündeme gelir. Tabi hemen bugün yürürlüğe girecek şekilde olmayabilir? Belki de onu vasat şeklide seçimden sonra yasayı uygulamak üzere diye... Yasa öncelikle çıkartılmayabilir. EYT ile ilgili kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı bugün artık aralandı.