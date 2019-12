EYT'de son durum ne? sorusu gözü kulağı gelecek haberde olan vatandaşlar tarafından soruluyor. EYT siyaset sahnesinde son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son gelişmeler şöyle:

EYT'DE SON DURUM NE? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE EYT DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

BAKAN SELÇUK: SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, "Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Selçuk, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacak. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048'de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyor. Şu anda 52,7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında."

EYT İÇİN FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'lilerin çözümü için gündeme Finlandiya modeli gelmişti. EYT'lilerin pek sıcak bakmadığı modelde, her eksik yıl için belli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu model ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.