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EYT son durum: EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? AK Parti'den kritik açıklama!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için gözler son açıklamalarına çevrildi. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesini bekleyen milyonlarca kişi EYT'de yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın EYT hakkında kritik açıklaması ve EYT düzenlemesinde son gelişmeler...

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  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    EYT'nin Meclis'e geleceği tarihe ilişkin araştırmalar yapılan son açıklamaların ardından hız kazandı. EYT'nin Resmi Gazate'de yayımlanması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili tarih açıklamasında bulundu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e (TBMM) ne zaman sunulacak? İşte EYT ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    AK PARTİ'DEN KRİTİK EYT AÇIKLAMASI! 

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini ifade eden Turan "EYT en geç Ocak sonu Meclis’te olur, Şubat ortasında yasalaşır" dedi.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine de değindi. İşte o açıklamalar:

    "EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık." ifadelerini kullandı. 
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

    Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 13 Ocak'a kadar Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

    23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

    EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    EYT YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

    EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
  • EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?

    "EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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