        Eyüpspor - Göztepe: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Eyüpspor - Göztepe: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Giriş: 27.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:00
        Eyüp'te gol sesi yok!
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde sezonun flaş ekibi Göztepe'yi konuk etti. Pozisyon açısından kısı geçen mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

        Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüpspor puanını 5'e çıkarırken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan 2. sıradaki Göztepe ise puanını 13 yaptı.

