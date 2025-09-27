Eyüpspor - Göztepe: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Giriş: 27.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:00
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde sezonun flaş ekibi Göztepe'yi konuk etti. Pozisyon açısından kısı geçen mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüpspor puanını 5'e çıkarırken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan 2. sıradaki Göztepe ise puanını 13 yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ