        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler

        Eyüpsultan'da Nesimi Acar (20), sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Acar'ın dayısı, şüphelilerin daha öncede silahlı saldırı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 16:26 Güncelleme: 31.08.2025 - 16:26
        20 yaşındaki genç sokak ortasında öldürüldü
        Eyüpsultan'daki olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı. Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Acar'ın daha önce de silahla ayağından vurulduğu öğrenildi.

        'AYNI ÇETEDEN GELİP BU SEFER TAMAMEN BİTİRDİLER'

        Acar'ın dayısı Ali Doğanay, “Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde bakkalın önünde oldu. Bakkalda kamera kayıtları var, polis incelemeye aldı. 'Çete olayı' dediler. Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler. Geçen sene kalçasından vurulmuştu. Bu sene de dün gece bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar. Bir bacağından, bir de kalbinin altından göğsüne doğru vuruldu. Olay yerinde ablası varmış. Ben Kartal'dan geldim, ambulansın yarım saat sonra geldiğini öğrendim" dedi.

        CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

        Nesimi Acar'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin, bugün öğle namazına müteakip Pınar Camii'nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
