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Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler? Eyvah Karım filmi konusu nedir?

Eyvah Karım filmi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Başrollerini Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz'in aldığı Eyvah Karım oyuncuları ve filmin konusu haberimizde...

Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler? Eyvah Karım filmi konusu nedir?

Eyvah Karım filmi oyuncuları kimler? Eyvah Karım filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2018 yılı çıkışlı Eyvah Karım isimli komedi filminin başrolünde birçok ünlü isim yer alıyor.

EYVAH KARIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Asuman Dabak ve Yosi Mizrahi'nin başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Wilma Elles ve Sadi Celil Cengiz yer alıyor.

EYVAH KARIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Raşit Çelikezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Eyvah Karım" filminde, zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Karısının tatile gitmesini fırsat bilen adam hemen çapkınlık planları yapar. Fakat başına gelenler planladıklarından bambaşkadır. Evde çapkınlık planı yapan adamın tadını önce eve giren üç farklı hırsız bozar. Bu yetmezmiş gibi bir de karısı sürpriz yapmak için aniden eve geri döner.

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