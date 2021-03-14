Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Kaan Yıldırım ile boşanan Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. İşte Ezgi Eyüpoğlu hakkında merak edilen detaylar...
EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu d. 15 Haziran 1988, İstanbul'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2007
|Senin Uğruna
|-
|Konuk Oyuncu
|2008
|Arka Sokaklar
|-
|Konuk Oyuncu
|2011
|Kalbim Seni Seçti
|Derin
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Muhteşem Yüzyıl[3]
|Aybige
|Yardımcı Karakter
|2012
|Sudan Bıkmış Balıklar
|Zeynep
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Yalan Dünya
|-
|Konuk Oyuncu 27.Bölüm
|2013-2014
|İntikam
|Cemre Arsoy
|Yardımcı Karakter
|2014
|Yasak
|Asude (Nazım Bey'in Kızı)
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Ulan İstanbul
|Ada Akça
|Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
|2015
|Adı Mutluluk
|Kumsal Güçlü
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Payitaht Abdulhamit
|Melike (Ahsen)
|Yardımcı Karakter
|2019
|Bir Aile Hikayesi
|Nil
|Yardımcı Karakter
|2021
|Teşkilat
|Ceren
|Başrol oyuncusu
|Sinema ve TV Filmleri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2010
|Kutsal Damacana Dracoola
|-
|Yardımcı Karakter
|2018
|Yol Arkadaşım 2
|Çilek
|Başrol
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