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Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Ezgi Eyüpoğlu kaç yaşında?

Ezgi Eyüpoğlu, yeni dizisi Teşkilat ile sevenlerinin karşısına çıktı. Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüpoğlu özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Ezgi Eyüpoğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Ezgi Eyüpoğlu kaç yaşında?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Kaan Yıldırım ile boşanan Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. İşte Ezgi Eyüpoğlu hakkında merak edilen detaylar...

EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu d. 15 Haziran 1988, İstanbul'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2007Senin Uğruna-Konuk Oyuncu
2008Arka Sokaklar-Konuk Oyuncu
2011Kalbim Seni SeçtiDerinBaşrol Oyuncusu
2011Muhteşem Yüzyıl[3]AybigeYardımcı Karakter
2012Sudan Bıkmış BalıklarZeynepBaşrol Oyuncusu
2012Yalan Dünya-Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014İntikamCemre ArsoyYardımcı Karakter
2014YasakAsude (Nazım Bey'in Kızı)Başrol Oyuncusu
2014Ulan İstanbulAda AkçaKonuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015Adı MutlulukKumsal GüçlüBaşrol Oyuncusu
2017Payitaht AbdulhamitMelike (Ahsen)Yardımcı Karakter
2019Bir Aile HikayesiNilYardımcı Karakter
2021TeşkilatCerenBaşrol oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
YılBaşlıkRolüNotlar
2010Kutsal Damacana Dracoola-Yardımcı Karakter
2018Yol Arkadaşım 2ÇilekBaşrol

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