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Ezgi Özanlar: Güçlü kadın olarak projeler üretirken tehditler almak üzücü

Adana’da kendi başlattığı "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" projesini yürüten sosyal medya fenomeni kadın, boşanmak istediği eşinin babası tarafından ölümle tehdit edildi. Avukatıyla birlikte kayınbabası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın, “Güçlü kadın olarak projeler üretirken bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Ezgi Özanlar: Güçlü kadın olarak projeler üretirken tehditler almak üzücü

Sosyal medyada kendi başlattığı ‘Güçlü Kadın, Güçlü Yarın’ projesiyle binlerce kadına ulaşan Ezgi Özanlar (27),Lütfü Özanlar (35) ile 2 buçuk sene önce evlendi. Ezgi Özanlar, geçtiğimiz Ocak ayının 25’inde eşine anlaşamadıkları için boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi herhangi bir şey söylemezken genç kadın iddiaya göre kayınbabası H.Ö. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturduğu için evini ayırıp ofisinde kalmaya başlayan genç kadın, tehditlerden bir türlü kurtulamadı.

Kayınbabasından ‘Seni Adana’da yaşatmayız’ şeklinde tehditler aldığını söyleyen genç kadın avukatı Tuba Kastal Sertli’yle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek kayınbabası hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MEDENİ ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUM"

Binlerce kadına güçlü olması yönünde tavsiyelerde bulunurken kendisinin tehdit edildiği için üzüldüğünü söyleyen Ezgi Özanlar, “Ben medeni bir şekilde ayrılmayı beklerken eşimin ailesi tarafından tehditler aldım. Evlendiğim için Adana’ya geldim. Adana’yı çok seviyorum ve burada kendime iş kurdum. İşime devam edip burada yaşamak istiyorum fakat ‘Adana’da yaşayamazsın’ diye tehditler alıyorum. Böyle tehditler almak beni aşırı derecede üzdü. Kadınların bu derece güçsüz görünmesine karşıyım. Güçlü kadın olarak projeler üretirken bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü” diye konuştu.

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