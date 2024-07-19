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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 heyecanı Macaristan'da devam edecek - Motor Sporları Haberleri

        F1 heyecanı Macaristan'da devam edecek

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:04
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        Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

        F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell ve Lewis Hamilton birer kez podyumun zirvesine çıktı.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

        3. Charles Leclerc (Monako): 150

        4. Carlos Sainz (İspanya): 146

        5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 373

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        2. Ferrari: 302

        3. McLaren: 295

        4. Mercedes: 221

        5. Aston Martin: 68

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