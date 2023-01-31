Fabrikada kimyasal zehirlenme! İş yerinin sahibi 2 kişi öldü!

DHA'da yer alan habere göre Murat Duran ve ortağı olan Yücel Keleş, iş yerinde çalışırken yaşanan sızıntıdan etkilendi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duran ve Keleş´in hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Duran ve Yücel Keleş´in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

AFAD OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Olayın ardından jandarma, AFAD ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri iş yeri içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Sızan maddenin türünün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.