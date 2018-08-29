Facebook, Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın hesabını kapattı

Facebook, Birleşmiş Milletler'in Arakan'daki katliamlar nedeniyle soykırımla yargılanmalarını istediği üst düzey Myanmarlı askeri yetkililerin hesaplarını sildi.

Hesapları silinenler arasında Myanmar Genel Kurmay Başkanı Ming Aung Hlaing de var. Facebook ilk kez bir ülkenin askeri ya da siyasi liderinin hesabını siliyor.

Facebook'un, Myanmar'la bağlantılı 18 hesabı ve 52 sayfayı kapattığı belirtiliyor. Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da da bir hesap kapatıldı.

Kapatılan hesapların 12 milyon takipçisi var

Bu hesapların toplam 12 milyon takipçisi olduğu açıklandı.

Facebook 18 milyon kullanıcısıyla Myanmar'daki en büyük sosyal medya platformu.

Binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor.

Myanmar ordusu Ağustos 2017'de Arakanlı militanların saldırısından sonra bölgde katliamlara girişmişti. BM Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu'nun dün yayımladığı raporda üst düzey askerli yetkililerin insanlığa karşı suçlar işlediği belirtildi. Rapordaki suçlamalar arasında uluslararası hukukta en büyük suçlar arasında yer alan cinayet, alıkoyma, işkence, tecavüz, seks köleliği, zulüm ve kölelik gibi vakalar var.

BM'nin raporunda Facebook'un da adı geçmişti.

Raporda, birçok Myanmarlı için internetin Facebook demek olduğu belirtilmiş ancak sitenin "nefret yaymaya çalışanlar için önemli bir araç" haline geldiği vurgulanmıştı.

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