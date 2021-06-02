Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararl

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Kısıtlamaların kaldırılması sonrası normalleşme takvimi ilgili ihtimaller gündemin ilk sıralarda yer alırken gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

1 Haziran 2021'de itibaren normalleşme başladı. Koronavirüs aşılama sürecinde ise 50 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.