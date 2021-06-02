Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemFahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararl
ABONE OL

Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte gözler bilim kurulu toplantısına çevrildi. Vatandaşlar, kısıtlamalarla ilgili alınacak yeni kararlara ilişkin aramalar yapıyor. İşte hem bu durum hem de bilim kurulu toplantısı ile ilgili son durum...

Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararl

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Kısıtlamaların kaldırılması sonrası normalleşme takvimi ilgili ihtimaller gündemin ilk sıralarda yer alırken gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

1 Haziran 2021'de itibaren normalleşme başladı. Koronavirüs aşılama sürecinde ise 50 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Bakan Koca açıklama yapıyor
GÜNDEMBakan Koca açıklama yapıyor
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEMTerör örgütünde çözülme devam ediyor
Mardin'de uzun namlulu silahla saldırı; baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralı
GÜNDEMMardin'de kanlı pusu! Baba öldü, oğlu yaralı
Tekstil fabrikasındaki işçiler yemekten zehirlendi - Haberler
GÜNDEMTekstil fabrikasındaki işçiler yemekten zehirlendi
Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi
GÜNDEMÇok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika: Nesrişah Yorgun cinayetinde önemli bir gelişme! - Haberler
GÜNDEMIğdır'daki vahşette ikinci tutuklama!
Mümtehine Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Mümtehine Suresi anlamı ve fazileti nedir?
GÜNDEMMümtehine Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu
SON DAKİKA: Kavuncu için takipsizlik kararı - Haberler
GÜNDEMKavuncu için takipsizlik kararı
Son dakika... Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildi
Haşr Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Haşr Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMHaşr Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu