"UCU BUCAĞI OLMAYAN ŞEYLER HİSSETTİRİYOR"

Fahriye Evcen, 4 gün önce Karan ile birlikte Levent'te görüntülenmişti.

Zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Karan, neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor.