Faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi veriyor, şartları neler?
Bankaların faizsiz kredi kampanyası devam ediyor. Pek çok banka yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit destek imkânı sunuyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar olabiliyor. Şartları ise değişebiliyor. Peki, hangi banka faizsiz kredi veriyor, şartları neler?
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.
- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,
- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.
QNB
QNB, toplamda 75 bin TL faizsiz kredi veriyor. 6 ay vadeli, 75.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,
- 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.
AKBANK
Akbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizsiz kredi veriyor. 60 bin TL kredi imkanı sunuyor.
6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!
ENPARA
Enpara, yeni müşterilerine 75 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.