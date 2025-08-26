Habertürk
        Faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, en yüksek veren banka hangisi?

        Faizsiz kredi kampanyaları sürüyor: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Bankaların yeni müşteri kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Şu anda bazı bankalar, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        Giriş: 26.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:13
        1

        Bankaların yeni müşteri kampanyaları devam ediyor. Güncel olarak birçok banka, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans veriyor. 3 ile 6 ay vade ile geri ödenebilecek faizsiz kredilerin tutarı 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi...

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

