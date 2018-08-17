Falkenbergs FF - Halmstads sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Halmstads, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Falkenbergs FF 37 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Halmstads 31 puanda ve 4. sırada. Falkenbergs FF son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Halmstads, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 175 kodlu maçı oynayanlar; Falkenbergs FF galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Halmstads galibiyet oranı 2.90. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Falkenbergs FF son haftadaki Kalmar müsabasında 1-3 yenildi.

Halmstads ise Djurgardens maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Falkenbergs FF, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Halmstads, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Halmstads 15 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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