Nikahlarını özel bir güne denk getirmek isteyen birçokkişi 08.08.2018 tarihini seçerken Malatya Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğun bir gün yaşandı. Evlenmek için bugünü seçen çiftlerden biri de fanatik Galatasaraylı Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut'tu. Genç çift, nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturdu.



"İNŞALLAH UĞUR GETİRİR"

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, nikahı kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Evliliğiniz de Galatasaray gibi uzun ömürlü olsun, mutluluklar diliyorum" dedi. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Tuğba Çelik, "Galatasaray'ımızın şampiyon olduğu bir yılda dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Nikâh akdimizi ayrıca 08.08.2018 gibi özel bir günde yapmanın heyecanı içerisindeyim. Galatasaray formasıyla nikâh kıymak inşallah bize uğur getirir ve ömür boyu mutlu oluruz" dedi.



Galatasaray formasıyla nikâh masasına oturmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abuzer Yakut da "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin, Galatasaraylı olmanın verdiği onur ve gururla şanlı formamızla nikâh kıymak da bizim için çok özel bir durumdur. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum açıkçası" diye konuştu.

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