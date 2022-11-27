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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı

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  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Dünya Kupası'nın grup aşamalarında son 8 maçını kazanan Belçika, 45 bin kişilik Al Thumama Stadı'nda kendisine deplasman havası yaşatan Faslı taraftarların coşkulu desteğine karşın mücadeleye baskılı başlayan taraf oldu.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Kanada maçında takımına galibiyeti getiren golün sahibi Fenerbahçeli Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    35. dakikada Hakimi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vurdu ancak ayağının dışına gelen top yandan autla sonuçlandı.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    İlk yarının uzatma bölümünde sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı serbest atışta top ağlara gitti ancak VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    TARİHİ GALİBİYET: 24 YIL SONRA

    İkinci yarıya iki takım da tempolu başladı. 52. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Hazard'ın şutunda kaleci Bounou topu kornere çelerken, 5 dakika sonra Faslı futbolcu Boufal'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin ikinci yarıdaki Sabiri hamlesi, 5 dakika sonra golle sonuçlandı. 
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Turnuvadaki ilk golünü atan Faslı futbolcular, gol sevincini secdeye giderek kutladı.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+2. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan ve sağdan ceza alanına giren Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    TOPLAM 6 DAKİKA UZADI

    Belçika ile Fas arasındaki mücadele, turnuvada topun en fazla oyunda kaldığı maçlardan biri oldu.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Karşılaşmanın Meksikalı hakemi Cesar Ramos, ilk yarının sonunda 1, ikinci yarısının sonunda ise 5 dakika uzatma oynattı.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    FAS LİDERLİĞE YÜKSELDİ

    Gruba Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    F Grubu'ndaki diğer maçta Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya gelecek.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    "ÜÇ BÜYÜKLER"İN FUTBOLCULARI SAHADA

    Belçika-Fas maçında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli üç futbolcu mücadele etti.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Beşiktaşlı savunma oyuncusu Saiss, Fas Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    ONANA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    28. dakikada sarı kart gören Onana, son grup maçında cezalı duruma düştü.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

    Belçika gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü, saat 18.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı
  • Fas, Belçika'yı yenerek tarihi galibiyet aldı

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