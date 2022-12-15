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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

2022 Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Fransa ile Katar'da tarih yazan Fas karşı karşıya geldi. Maça golle başlayan Maviler, Kolo Muani ile bir gol daha bulunca finale yükselerek Arjantin'in rakibi oldu

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  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadele, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile Uluslararası Halife Stadı'nda üçüncülük maçına çıkacak.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann'ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sol çaprazda topu önünde bulan Theo Hernandez, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    10. dakikada Ounahi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lloris soluna uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    17. dakikada Konate'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Giroud'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top direğe çarparak auta çıktı.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    36. dakikada Fransa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Tchouameni'nin ara pasında Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı El Yamiq kale alanında uzaklaştırdı. Tchouameni, önünde bulduğu topu bu kez ceza sahasındaki Giroud'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    44. dakikada Fas beraberlik golüne yaklaştı. Sağdan Ziyech'in kullandığı kornerde Giroud'dan seken topa El Yamiq'in ceza sahası içinde yaptığı röveşatada kaleci Lloris'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    İkinci yarının başından itibaren Fransa kalesini ablukaya alan Fas, ceza alanına tehlikeli geldi ancak rakip savunmayı bir türlü aşamadı.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Turnuva boyunca ilk kez bu kadar baskı altında kalan Fransa, 70. dakikada Dembele ile sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    72. dakikada Griezmann'ın serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Thuram'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    76. dakikada seri çalımlarla Fransa ceza alanına giren Hamdallah, müsait pozisyonda vurmakta gecikince, Kounde araya girerek topu uzaklaştırdı.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Mbappe'nin dört Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı ve Fransa 2-0 öne geçti.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Kalan bölümde oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini aldı.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı. 
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Fransız futbolcular da Faslı oyuncular ve teknik direktör Walid Regragui'nin yanına giderek rakiplerini teselli etti.
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Mücadeleyi 68 bin 294 futbolsever tribünden takip etti.

     
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Stat: Al Bayt

    Hakemler: Cesar Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morin Mendez, Miguel Angel Hernandez Paredes (Meksika)
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele (Dk. 78 Kolo Muani), Griezmann, Mbappe, Giroud (Dk. 65 Thuram)
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss (Dk. 21 Amallah) (Dk. 78 Ezzalzouli), Mazraoui (Dk. 46 Attiat-Allah), Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal (Dk. 66 Aboukhlal), En Nesyri (Dk. 66 Hamdallah)
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Goller: Dk. 5 Theo Hernandez, Dk. 79 Kolo Muani (Fransa)
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

    Sarı kart: Dk. 27 Boufal (Fas)
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde
  • Fas'ı yenen Fransa yine Dünya Kupası'nda finalde

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