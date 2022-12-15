36. dakikada Fransa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Tchouameni'nin ara pasında Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı El Yamiq kale alanında uzaklaştırdı. Tchouameni, önünde bulduğu topu bu kez ceza sahasındaki Giroud'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.