Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Fas'ta ve Burkina Faso’da ilk koronavirüs vakaları

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Fas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Burkina Faso’da ise ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi

Koronavirüs
AA

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Fas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşirken, Burkina Faso’da da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. 

BURKİNA FASO'DA FRANSA'DAN DÖNEN BİR ÇİFTTE KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir çiftte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti.

Afrika kıtasında Burkina Faso’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam koronavirüs vakası sayısı 97’ye yükseldi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Corona Virüsü belirtileri neler? Corona (korona) virüsü nasıl bulaşır? İşte korunma yolları
SAĞLIKCorona Virüsü belirtileri, korunma yolları
Son dakika haberler! Türkiye'de coronavirüs var mı? Sağlık Bakanı Koca'dan coronavirüs açıklaması
SAĞLIKTürkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar. ...
Uzun uçak yolculuğu, enfeksiyon riskiniz 23 kat artırıyor
SAĞLIKÖlümcül tehlike! Enfeksiyon riskini 23 kat artırıyormuş. ...
El dezenfektanı nasıl yapılır? İşte el dezenfektanı yapılışı ve hazırlanışı
SAĞLIKEl dezenfektanı nasıl yapılır? İşte hazırlanışı
Son dakika Koronavirüs! İran'da korkutan bilanço! 54 kişi daha öldü!
SAĞLIKİran'da ölümler durmuyor! Korkutan bilanço!
Koronavirüs kadar tehlikeli! Kronik böbrek hastalığı saatte 285 kişiyi öldürüyor! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsten daha tehlikeli! Saatte 285 kişiyi ...
Türkiye Koronavirüs! 65 kişiydiler! İran'dan getirildiler! 14 gün doldu!
SAĞLIKİran'dan getirildiler! 14 gün doldu! 65'i de negatif!
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Bakan Koca'dan flaş açıklama! 10 Mart 2020 Corona virüsü son durum
SAĞLIKCorona virüsü Türkiye'ye geldi mi?
Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor - Haberler
SAĞLIKO ülkelerde korona vakaları artıyor!
Son dakika kötü haber! Koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı! Bilanço ağırlaşıyor
SAĞLIKKoronavirüs'ten kötü haber! Ölümler katlandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X