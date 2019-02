Sözlerine Çekmeköy'deki helikopter faciasında şehit olan 4 asker ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Altaylı, "Üzücü, daha beterinden koruduğu için Allah dua edelim. Hepsine rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MIRCEA LUCESCU İLE YOLLARIN AYRILMASI

"TFF, TEKNİK DİREKTÖRLERİ ZENGİN ETME ORGANİZASYONU OLMUŞ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun görevine son verilmesiyle ilgili konuşan Altaylı, "Bizim Milli Takım, teknik direktörleri zengin etme organizasyonu olmuş. Türkiye Futbol Federasyonu değil, teknik direktörleri zengin etme organizasyonu... En fazla tazminatı Guus Hiddink aldı yanlış hatırlamıyorsam 9 milyon, hiçbir başarı değil tam aksine büyük başarısızlık bırakıp gitti. Şenol hoca, Fatih hoca başarılar bıraktı. 2002, 2008 turnuvaları çok başarılıydı. 2004'ten bu yana bir aşağı gidiş var ama bu sadece Milli Takım'la açıklanacak bir durum değil. Milli Takım'ın başarılı olduğu dönemlerde, takımlarımız da başarılıydı. 2002 öncesi Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu var, 2008 öncesinde Fenerbahçe'nin parlak bir dönemi var. Bir veya iki kulüp takımı çok iyi olacak, Milli Takım da onun etrafında süslenecek. Bugün öyle bir durum yok. Kulüp takımların Avrupa'ya bir veya ikinci turda veda ederken Milli Takım'ın başarılı olması da beklenemez. Ama biz hiçbir şeyin nedenlerini tartışmıyor, sonuçlara çözüm bulmaya çalışılıyor. 'Neden bu haldeyiz?' diye sorulmuyor" yorumunda bulundu.

"TAVSİYEM ŞUDUR: BİR TANE DE TEKNİK DİREKTÖR TANZİM SATIŞ MAĞAZASI KURULSUN"

Milli Takım'la ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Almanya'dan getirilen gençlerle Avrupa şampiyonu olsak ne olacak? Hiçbir faydası olmayacak. Abdullah Avcı'nın o dönemde Milli Takım'a derman olmayacağı çok açık. O sırada Türkiye'deki siyasi atmosferde Abdullah Avcı'ya yakın isimler etkinler, 'Hadi onu getirelim' diyorlar. Arkasından Fatih Terim, Galatasaray'la iki sene üst üste şampiyon olmuş, 'Fatih Terim'i alalım hem Galatasaray'a çelme takmış oluruz hem de Fatih Terim iyi' oluyor. O arada bir takım başka numaralar dönüyor. Aykut Kocaman'ı getirmek için lobi yapılıyor. Aykut olmuyor. O sırada Galatasaray, Lucescu'yla görüşüyor, Federasyon 'Aman Galatasaray almasın Lucescu'yu' diyor. 'Bu yaştan sonra hocalık yapamam, teknik direktörlüğü bıraktım' diyerek kendi ülkesinin milli takımını reddeden Lucescu, Türk Milli Takımı'ndan 5 katı teklif alınca hop diye geliyor buraya. Bugün de 'Teknik direktörlük yapmaya devam edeceğim, kulüplerden teklifler var' diyor. Perhiz nerede lahana turşusu nerede... Öyle başa böyle tarak. Saçmalığın bini bir para. Lig üzerine bahis oynatan bir firmanın ortağı olarak Federasyon Başkanı ihaleye girecek lafları dolaşıyor. Lucescu'ya da 600 bin Euro'luk tazminat vermişler. Tavsiyem şudur: Bir tane de 'teknik direktör tanzim satış mağazası' kursunlar çünkü ucuz teknik direktörleri oradan alsınlar. Çünkü teknik direktörler, Türk futboluna pahalıya mal olmaya başladı. En iyisi belediyeler, teknik direktör satsın" dedi.

AYKUT KOCAMAN NEDEN OLMADI?

"HER LOBİ HER ZAMAN BAŞARIYA ULAŞMIYOR"

Aykut Kocaman'ın neden Milli Takım teknik direktörü olamadığı sorusunu yanıtlayan Altaylı, Federasyon içerisinde de farklı lobiler var. Kocaman'ı isteyenler var istemeyenler var. Ama biliyorduk ki Milli Takım üzerinde siyasete yakın olduğu söylenen bazı isimler, Aykut Kocaman lehine lobi yapıyordu ancak her lobi her zaman başarıya ulaşmıyor" ifadelerini kullandı.

LUCESCU BAŞARISIZ MI OLDU?

Mircea Lucescu'nun Milli Takım performansını değerlendiren Altaylı, "Gideceğini de bildiği, kariyer olarak da rahat olduğu, umrunda olmadığı için tek faydası gençleştirmek oldu. Lucescu, benim gördüğüm en iyi hocalardan birisidir. Lucescu'ya kızmadan önce kulüplere dön 'Siz Avrupa'da ne yaptınız? Dünya futbolundaki sıralamanız ne?' de. Onların sıralaması, Milli Takım'ın sıralamasıdır" yorumunu yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ - MİLLİ TAKIM...

"ÇOK BİR ŞEY BEKLEMEMEK LAZIM, BİR TIK ÜZERİ, BİR TIK AŞAĞI OLUR ÇÜNKÜ NÜVE YOK"

Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi durumu üzerine de konuşan Altaylı, "Çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Bunun bir tık üstü veya aşağısı olabilir. Burada bir nüve yok. Bir takımda beraber oynama alışkanlığı edinmiş 4-5 kişiyi Milli Takım'a banko yazamıyorsan... Arada gösteri maçı yapyıorlar ya oradan Messi, buradan Ronaldo... O takımlar herhangi bir ligde şampiyon olabilir mi? Sen iyi oyunculardan bir şey kuruyorsun ama bunların bir takım kurabilmesi mümkün mü? Bir takım için en azından bir nüvesi olacak. 4 adam Trabzon'dan geldi, Galatasaray'dan Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan geldi... Onların yanına dizersin. Senin Milli Takım'a omurga olacak futbol takımın yok" dedi.

"FEDERASYONUMUZ YOĞURDU BOL BULMUŞ, BİR TARAFINA SÜRÜYOR"

Milli Takım'la ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Şaşkın ördek kıçın kıçın dalarmış' diye bir atasözü var. Bizim Federasyon da Milli Takım hocalığı konusunda şaşkın ördek misali ne yapacağını bilmez şekilde onu alıyor, bunu kovuyor, bunu kovuyor... Geriye kalan, hatırladığımız tek şey ödenen yüksek miktardaki tazminatlar... Gayet şahane bir şekilde tazminatları ödeyerek yolluyoruz. Federasyonumuz yoğurdu bol bulmuş, bir tarafına sürüyor" yorumunda bulundu.

Altaylı, başarısızlığın sorumlusunun Arda Turan olup olmadığı şeklindeki soruyu "Bu işin kolaycılığı... İlla sonuca bakılıyor. Total bir altyapı meselesi bu. Arda Turan diyelim... Arda neden böyle bir adam oldu. Almanya'dan gelen Hamit Altıntop'un farkını görebildik mi? Senin altyapından gelen de Arda. Dünyada beş büyük kulüp denince akla gelenlerin o sıradaki en zirvedekine gidiyorsun. Ne yapıyor? Evde oturup konsol oyunu oynuyor. Özel uçaklarla gelen arkadaşlarınla eğleniyor, sabahlara kadar oyun oynuyor. Little Turkey... Arda başarısız olacak dedim, 'Kız arkadaşını bile Türkiye'den getirir' demiştim kızdılar. Annen yapmasın yemeğini, ver ayda 15 bin Euro maaş, İspanya'da aşçı yapsın. Eğlenmek mi istiyorsun, İspanyollarla parti ver, Türkiye'den gelen Acun ve arkadaşlarınla değil. Arda, kötü yetişiyor. Altyapılarımzı kötü. Futbolculara, futbol öğrettiğimiz kadar kültürel altyapısını vermediğimiz sürece gider gelirler. Ozan Kabak'tan umutluyum. Hakan Şükür öyle olmadı mı? Buradan gitti kebap yiyordu. 'Torinolu Şaban' dendi. Milan'a gitme fırsatı falan varken Torinolu Şaban olarak geri döndü. Posta güvercini gibiydi" şeklinde yanıtladı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KULÜP VE MİLLİ TAKIM'I BİRLİKTE ÇALIŞTIRMAYA SICAK BAKMAMASI...

"FEDERASYON BAŞKANININ, BEŞİKTAŞ'TAN 100 MİLYON DOLAR ALACAĞI VAR. FİKRET ORMAN'IN ONUN SÖZÜNDEN ÇIKMA İHTİMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş'in hem Milli Takım hem de kulüp takımını çalıştırılmasının uygun bulmadığını dile getirmesini yorumlayan Altaylı, "Beşiktaş'ta uyum sorunları olduğunu reddetseler de herkes biliyor. Ayrılmaları gerekiyordu. Beşiktaş şampiyonluk potasında kaldığınca ayrılması sıkıntı yaratabilir ama TFF Başkanı, Beşiktaş'tan 100 milyon Dolar alacaklı birisi. Fikret Orman'ın onun sözünden dışarı çıkma ihtimali olduğunu da söylemiyorum. Yıldırım Bey, TFF Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmaz ve başkanlığını sürdürürse 'Fikretçiğim iki maçlık kusura bakmayacaksın' der, Fikret bey de 'Tabii abi ne demek' der, olur biter" değerlendirmesinde bulundu.

İDDAA İHALESİ

"TFF BAŞKANININ İHALEYE GİRMESİ, KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

İddaa ihalesiyle ilgili konuşan Altaylı, TFF Başkanının İddaa ihalesine girmesini ağır sözlerle eleştirmiştim. Bir önceki İddaa ihalesine TFF Başkanının şirketi katılmadı, Turkcell aldı. Ancak rekabet koşulları oluşmadığı için ihale iptal edildi ve tekrarlanıyor. Basına yansıyan ve yalanlanmayan bilgiye göre Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in büyük ortağı olduğu bir şirket, Turkcell'le ihaleye girecek ve teklif verecekmiş. İnsanların ticaret yapma hakkına saygı duyarım ben. Yıldırım bey de girebilir ama TFF Başkanının girmesi, kabul edilebilir bir şey değil. Girme kararı ortaya çıktıktan sonra istifa etmesi gerekirdi çünkü konunun taraflarından biri haline geliyor. Şartname hazırlanıyor falan filan. Turkcell'le birlikte girerse muhtemelen en güçlü alıcı o alacaktır. Üstelik medya gücü de var elinde. Medya gücünden ötürü de kendisine şükranları olanlar da var" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERİN SÜPER LİG PERFORMANSI

"BİLDİRİYE İMZA ATANLAR BUGÜN HANGİ YÜZLE HANGİ HAYSİYETLE HANGİ ONURLA KONUŞUYORLAR?"

Hakemlere yönelik yapılan açıklamaları değerlendiren Altaylı, "Türk futbolunda biliyoruz ki hiç kimse hakemler aleyhinde tek bir kelime konuşmaz. Niye konuşmaz çünkü bundan bir süre önce Galatasaray Başkanı hariç 17 kulübün başkanının imzasıyla Kulüpler Birliği Vakfı denilen saçma ve zırva organizasyonda bir bildiri yayınlandı. Fikret Orman bildirinin ardından açıklama yaptı. 17 kulüp dedi ki 'Hakemler hakkında konuşmak ayıptır. Hakemler de insandır. Hakemlere toz kondurulmaz' Bunu da kocaman bir kağıda döküp servis ettiler mi? O gün o bildiriyi servis edenlerin bugün konuşmaya ne hakkı var? Hangi yüzle hangi haysiyetle hangi onurla konuşuyorlar? Bu yüzü nereden buluyorlar? Dün 'Hakem hakkında konuşulmaz, hakemler hakkında konuşmak ayıptır. Hakemler hakkında konuşan Galatasaray bilmemne olmalıdır' diyeceksin, aradan süre geçince hakemler hakkında demediğini bırakmayacaksın! Bu güç demek değildir, bu yüzsüzlüktür! Şimdi kendilerine diyorum ki yazdıkları evrakı alsınlar, okusunlar, sonra katlasınlar, yırtsınlar, çayın içine atsınlar, içsinler yutması kolay olur. Ne oldu? Neredesiniz? Hani hakemler hakkında konuşmak ayıptı? Hani Galatasaray terbiyesizdi? Ağzınızdan çıkanı kulağınzı duyuyor mu? Demek ki buradan şunu anlıyoruz: Hakemleri eleştirmek, Galatasaray başkanı ve yöneticileri dışında herkese serbest, bir tek Galatasaray'a yasak. Bu ayıptır! 'Bu bildiriyi imzaladıklarına göre hakemler hakkında ileri geri konuşmayacaklar demek ki' demiştim. İki üç hafta önce Fenerbahçe başlattı, devam etti, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon... Ne oluyoruz? Ben eleştirmeyin demiyorum, o açıklamayı ne yapacaksınız diyorum! Fikret Orman o sözleri neresinden geri alacak!" yorumunu yaptı.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasıyla ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği 17 kulüp olarak açıkladı mı bunu? Ankaragücü ve Antalyaspor, 'Biz hazırlandığında toplantıdan çıkmıştık' dediler galiba. O zaman Fikret Orman yalan söylüyor demektir. '17 kulüp buna karar verdi' dedi. O zaman Kulüpler Birliği başkanı o gün yalan söylüyordu!"

AHMET AĞAOĞLU'NUN GALATASARAY MAÇI SONRASINDA YAPTIĞI "TRABZON'UN 17-18 YAŞINDAKİ GENÇLERİNİN KATLEDİLİŞİNİ İZLEDİK" AÇIKLAMASI

"ŞEHİTLERİN, BİR HAKEMİN YAPTIĞI ABUKLUKLA NE ALAKASI VAR? EMPERYALİST GÜÇ GALATASARAY MI HAKEMLER Mİ? BU NE ANLAMSIZ LAKIRTI"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklama üzerine konuşan Altaylı, "Herhangi bir okulun şehit verdim diye övünmesinden zarar gelmez. Her aile bununla, her toplum bununla övünebilir. Benim anlamadığım şu: Bir maçtaki hakem hatalarıyla, bak hakem hatasız demiyorum, 1915'teki Çanakkale Savaşı'nın ve orada verilen şehitlerin anlamını, bağlantısını kuramadım. Trabzon Lisesi, 1915'te şehit verdiyse, Trabzonspor Kulübü 1967'de kuruluyor, arada 52 sene var... Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran Galatasaray Lisesi'nin talebelerinin bazıları, Galatasaray Kulübü'nde sporcu üstelik, futbol oynuyorlar, onlar da şehit vermişler. Sahibi Trabzonlu olan bir gazete 2006'da şunu yazıyor: '1915'te üç lise tek mezun veremedi çünkü bütün öğrencileri Çanakkale'de şehitti. Çanakkale ve İstiklal Savaşı'na katılan çok sayıda çocuk kahramanlık örnekleri sergiledi. Öyle ki bütün öğrencileri şehit düşen üç lise vardı: Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri' Bunu sahibi Trabzonlu olan Yeni Şafak gazetesi, 2006'da yazmış, tartışmalar üzerine falan değil. Trabzon Lisesi de vermiştir mutlaka. Her yerden şehitlerimiz vardı. Anlamadığım şu: Bu şehitlerim, bir tane hakemin yaptığı abuklukla ne alakası var? Galatasaray mı emperyalist güç, hakemler mi emperyalist güç? Bu ne anlamsız lakırtı? Ne işi var orada? Şehit Muhtar Caddesi var burada, 31 Mart olayında Ahmet Muhtar, şehit düştü, Galatasaray öğrencisi... Galatasaray'ın eski merkezinin bulunduğu binanın sokağının adı: Hasnun Galib. Kim? Galatasaray Liseli, kulübü üyesi şehit. Fenerbahçe'den de var. Beşiktaş'tan da var. O tarihte kurulu olan her kulübün şehidi var. Bunun bir tane yeteneksiz, berbat bir hakemin bir futbol maçının önüne geçmesiyle ne alakası var? Galatasaray haksızlığa uğradığı her maçta 'Benim şehitlerim var' mı diyecek? Fenerbahçeli futbolcular cepheden gelip maç yapıp cepheye dönermiş. 'Biz cepheden gelir, maç yapardık, bizim hakkımızı niye yiyorsunuz?' mu diyecekler" yorumunda bulundu.

"BİR TEK TRABZON'UN CANINI YAKMADI Kİ! EVET PENALTI VERİLİRDİ... DIAGNE'NİNKİ PENALTI DEĞİL Mİ? O DA PENALTI"

Maç, hakem ve Ağaoğlu'nun açıklamasıyla ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı şunları söyledi:

"Üstelik berbat ötesi bir hakem. Maçta sadece Trabzon'un canını yakmadı ki. Evet, bir penaltı verilebilirdi. Diagne'ye yapılan penaltı değil mi? O da penaltı. Onda VAR'a bakmadı bile. Tutup çekmiyor mu adam? Oyunun üçüncü dakikası, Galatasaraylı oyuncu topla giderken Trabzonlu oyuncu geldi, darbeyi vurdu, Galatasaraylı oyuncu yuvarlandı, Trabzonlu oyuncu topu aldı devam etti. 'Aaa hakem fizikal müdahaleye izin verecek' ve iyi bir maç izleyecek diye düşündüm. Aynılarını Galatasaray yapınca faul çalmaya başladı. Çok bağıran kazanıyor ya... Çok bağırmakla olmuyor bu işler, gerçekler var. Galatasaraylılar sürekli ceza yediği için konuşamıyor ama ben burada konuşayım... Feghouli topla çıkıyor, arkadan çelmeyle düşüyor, faul veriyor sarı kart göstermiyor. Benzeri Trabzon'a olduğunda gösteriyor. Nagatomo'ya faul yapılıyor, Nagatomo faul yapmış gibi gösteriyor. Hakem, hakem olacak düzeyde birisi değil. Evet ceza alanı içerisinde yapılana ben olsam penaltı verirdim. Spor yorumcuları gibi avanak grubun ayağına basmıyor, yerde ayağa basma yok. Havada ayağına vuruyor. Fark etmez, ayağına vurduğunda faul ve penaltıdır. Ama bana sorarsan Diagne'nin pozisyonu da penaltıdır. Futbol yorumcuları da üç kağıtçı. Trabzonspor taraftarı birilerine yaranacağım diye medyada abuk subukluklar..."

"İKİ TAKIM OYUNCULARINI DA KUTLAMAK LAZIM, HAKEMİN OYUNUNA GELMEDİLER"

Hakem maçın içine etti! Hem Trabzonsporlu hem de Galatasaraylı futbolcuları kutlamak istiyorum. Bu kötü hakeme rağmen, maçı çığrından çıkarmak için her şeyi yapan hakeme rağmen iki takım futbolcuları da hakeme prim vermedi, hakemin oyununa gelip de kartların havada uçuşacağı bir ortam yaratmadılar. Trabzon'u ayrıca kutlamak lazım. Şahane bir kaleci çıkardılar karşımıza. Arda... Gözlerim doldu. Kızımla yaşıt ve ben olsam Milli Takım'a alırım. Bir sürü genç bulmuşlar. Trabzon, biz gençlerle oynuyoruz diyor ya, 'Önceki başkanlarımız bu kulübü yaktılar, yıktılar, bu kulübü 1 trilyon borca soktular, biz o yüzden gençlerle oynamak zorunda kaldık' bunu da anlat. Benim hatırım için oynamıyorsun, eski başkanlar katlettiği için oynuyorsun. Ahmet Ağaoğlu, şehitler ve gazilerimizi onurlandırmak için gençlerle oynamıyor, mecbur kaldıkları için oynuyor"

"BAŞAKŞEHİR'E BİR ŞEYLER SÖYLEMEK BİRAZ DAHA YÜREK İSTİYORDU, GALATASARAY'A SÖYLEMEK KOLAYINA GELDİ"

"Trabzonspor'a birkaç haftadır çeşitli haksızlıklar yapıldı, Ağaoğlu onlarda pek bir şey demedi. Başakşehir'e bir şeyler söylemek biraz daha yürek istiyordu belki. Galatasaray'a söylemek kolayına geldi. Benim anlamadığım Ahmet Ağaoğlu gibi sporun içinden gelmiş, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, bu fikrim de değişmiş değil ama Ağaoğlu bu kez ağır saçmaladı. İsyanına hiçbir şey demiyorum, haklı olabilir ama şehitler, gaziler... Ne oluyoruz ya! Ne demek istiyorsun? Bu sözlere açıklık getirilmez... 'Maçta sinirle gerildim, aklıma böyle bir şey geldi. Arada bir benim de abuk subuk söyleme hakkım olabilir. Birileri yanlış anladıysa spor kamuoyu kusura bakmasın. Ben de Karadenizliyim' dese konu kapanır. Ahmet Ağaoğlu'na da o yakışır"

"ARDA'YA KART GÖSTERDİ DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI YÖNETEMEYEN HAKEM VAR"

Türk futbolunda hakem lobisi konusunda en güçlü camianın kim olduğu sorusu üzerine konuşan Altaylı "Böyle bir iddiada bulunamam, elimde böyle bir veri yok. Bazen birisi bazen öbürü olur. Hiçbirisinin dışarıdan göründüğü kadar gücü olduğunu düşünmüyorum. Sırayla alıyor. O gün o kızıyor alıyor. Ama baktığınız zaman Galatasaray bu sene hiçbir şey alamıyor! Arda'ya kart gösterdikten sonra Başakşehir maçı yönetemeyen hakem de var. Kadıköy'e yıllarca gidemeyen, Avrupa'da yarı final yönetip Kadıköy'e gidemeyen hakemimiz vardı. Birinin hep ağırlığı yok. Eyyam meselesi var, hakemler de parçası. Türkiye'de 'eyyam' dendiğinde akla hakemler gelir" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A HAKSIZLIK YAPILDI EVET. BEN O NOKTADA DEĞİLİM. HAKEMLERİ ELEŞTİRMEK BİR TEK GALATASARAY'A MI YASAK?"

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun suçu olup olmaması konusunu değerlendiren Altaylı, "Türkiye'de nerede ne adil ki? Takımımı aklamıyorum kardeşim. Penaltı, penaltıydı. Diagne'ye kırmızı kart gösterilebilirdi, gösterilmeliydi. Bunlar futbolun içerisinde defalarca gördüğümüz şeyler. Ben şunu söylüyorum: Ey aptallar, Galatasaray canı yandığında bağırdığınızda açıklama yaptınız. O açıklamayı şimdi ne yapacaksınız? Trabzonspor'a haksızlık yapıldı, penaltı penaltıydı. Diagne'ye kırmızı kart gösterilebilirdi. Ananem dedem olurdu noktasında değilim. Hakem kötüydü. Bunların hiçbirine itirazım yok. Onlara rağmen Galatasaray maçı kazanabilir miydi? Bana sorarsan Diagne'ye yapılan da penaltıydı. Buna rağmen Galatasaray kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Kendi kulübünü benim kadar eleştiren var mı? Bu açıklamayı yaptınız, hakemleri koruma altına aldınız, şimdi ne konuşuyorsunuz? Hakemleri eleştirmek bir tek Galatasaray'a mı yasak? Ben adalet adına konuşuyorum. Aynı şeyi Galatasaray yapsaydı bugün yine söylerdim. Galatasaray konuşamadığı için konuşabilirim, TFF'nin bana verebileceği bir ceza yok. Ortada bir adaletsizlik, aymazlık var. Bunlar spor adamı değil, yönetici değil" yorumunda bulundu.

"İLK YARIDAKİ TRABZONSPOR MAÇINDA GALATASARAY'A YAPILAN HAKSIZLIKLARLA İLGİLİ BAĞIRAN GÖRDÜN MÜ?"

İlk yarıdaki Trabzonspor - Galatasaray maçını hatırlatan Altaylı şunları söyledi:

"Galatasaray'ın ilk yarıdaki Trabzonspor maçını hatırlıyor musun? Orada Galatasaray'a yapılan haksızlıklarla ilgili bağıran gördün mü? Medyada bu kıyamet koptu mu? Belhanda suçlu olabilir, bir şey demiyoruz. Rodrigues'e yapılan faul var. Orada Rodrigues'in ayağını kırıyorlardı! Kart göstermediler! Böyle bir şey olur mu?"

"HADİ ŞİMDİ DİĞER BAŞKANLAR İÇİN DE METİNLERİ YAZIN, HERKES İMZA ATSIN"

"Fikret Orman, o gün 17 kulüp, Galatasaray hakem aleyhine konuştu diye metin yazdınız. Hadi şimdi diğer başkanlar için de metinleri yazın herkes imza atsın! Ya da 'Ben o sözlerimi yalayıp yutuyorum' de! Ben diyorum ki hakemler zaten kötü! Galatasaray'ın açıklama yapması yasak da diğerlerinin yapması serbest mi? O zaman atın Galatasaray'ı ligden! Bütün kulüpler bir araya gelip Federasyon'a başvursunlar, 'Sarı-kırmızılı bir İstanbul kulübü var, emperyalist' desinler atsınlar ligden! 'Biz çekiliyoruz ligden' desinler!"

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK KORKUSU: GALATASARAY YA BU SENE DE UEFA KUPASI'NI ALMAYI BAŞARIRSA"

"Bugün Türk futbolunun en büyük korkusu şu: Galatasaray ya bu sene de UEFA Kupası'nı almayı başarırsa. Bugün Türk futbolunun en büyük korkusu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum! Alır almaz bilemem ama transferden sonra böyle boş bir hava oluştu ya herkeste böyle bir korku var! Benfica 10 atmışken Benfica'yı geçip geçmeyeceğimiz meçhul de Türk futbolundaki pek çok kişinin kabusu, ya Galatasaray, UEFA Kupası'nı alırsa. Bunu gördüklerime ve aklıma dayanarak söylüyorum. Sen git Türkiye'nin en önemli iki kulübünden birinin başkanının rüyasına gir, kabus diye bunu görmüyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum! Ya alırsa korkusu! Kendileri söylüyor olabilirler, söylemiyor olabilirler! Böyle bir şey gerçekleşme yoluna girdiği zaman nasıl panikleyeceklerini bilmek için kahin olmaya gerek yok. Ha Galatasaray o yola girebilir mi? Bence giremez. Bir kere oldu, bir daha olur mu ne zaman olur bilinmez ama Türk futbolunun korkusu bu. Bundan emin ol ki Federasyon da korkuyordur! Olursa övünürler ama olmasını istemezler. Niye istemezler? O zaman denir ki 'Bu Fatih Terim, Milli Takım'da niye başarısız oldu?', 'Diğer kulüpler niye yapamıyor?' 'Türkiye'nin en zengin adamını başkan yaptık, niye olmuyor' 'Bu kulübe siyasi, ekonomik şu bu o kadar destek verdik onlar niye olmuyor?' soruları gündeme gelir. Türkiye'nin en fazla sponsora sahip ve devlet tarafından en fazla iltifata mazhar olan takımı Avrupa maçlarına yedek oyuncularıyla çıkıyor!"

Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarına değinen Altaylı, "Dalga geçti. Cezalar falan... Dalga geçti. Neden ceza gelsin? Öncekilerinde yine eleştiriler vardı. Burada alınacakları bir şey yok" ifadelerini kullandı.

TFF'nin 'Fatih Terim'in babası vefat etti' paylaşımı üzerine de konuşan Altaylı, "Onu Federasyon başkanına mal etmem. Onu Federasyon'da o işlerle iştigal eden abuk subuk adamlara mal eder. Neden? Samimi olarak söylüyorum: Terim'in babası vefat ettiği anda Federasyon başkanı, Federasyon'daki bütün yöneticilere 'Ben özel uçağımla Fatih hocanın cenazesine gideceğim, kimler geliyor?' diyerek sordu. Bunu yapacak adam böyle saçma sapan şeye imza atmaz. O bence Federasyon'da kraldan çok kralcı, yalakadan yalaka, yavşaktan yavşak kim yapabiliyorsa bu işleri onun işidir. Normalde Federasyon böyle bir terbiyesizlik yapmaz. Yıldırım Demirören de Fatih Terim'i sevse de sevmese de, ki sevmediği kanaatinde değilim çünkü Demirören, Terim'i kendi isteğiyle uzaklaştırmadı. Böyle bir şey yapmaz. Demirören'in almış olduğu terbiye, gelmiş olduğu gelenek, ailesi böyle bir terbiyesizliğe müsait değildir" yorumunu yaptı.