Şanlıurfa'da ilginç olay! Kavgayı ayıramayınca ezan okudu

Şanlıurfa'da iki grup arasında Türkiye'de sıkça yaşanan park yeri kavgası çıktı. Ancak habere, kavganın kendisinden çok tarafları ayırmaya çalışan bir kişinin kullandığı yöntem konu oldu.

Dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi.

Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.