Fatih Altaylı: Fatih Terim artık kötü teknik direktör

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

FORMULA 1, 9 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

"İstanbul kent olarak çok değerli Formula 1 için. Bu pist çizilirken ben Motorsporları Federasyonları Yönetim Kurulu'ndaydım. Bu pisti Alman mühendis çizdi, dünyanın en iyilerinden biriydi. Virajların kaç km hızla dönebileceği gibi özellikler belli oluyor çizim aşamasında. Lewis Hamilton'ın vurguladığı virajlarda yol mühendisinin yoğun çabası vardı. Saat yönünün tersine olması tesadüf değil yani."

TFF İLE YAYINCI KURULUŞ ARASINDAKİ KRİZ NASIL ÇÖZÜLECEK?

"Kimmiş yalancı? Kimmiş? Önce yalanlanırım, üç gün sonra, üç ay sonra, üç sene sonra gerçek zart diye ortaya çıkar. Yanılmak ayrı, yanılabilirim ama bir bilgi veriyorsam o bilgi doğrudur. Teminat mektubunu geri verdiniz, üç kuruş bile alamazsınız. Ne hazırlığınız var? Bugünlerin geleceğini başından beri söylemiştik."

GALATASARAY'IN SİVASSPOR GALİBİYETİ

"FATİH TERİM, DIAGNE'Yİ HARCIYOR"

"Sivasspor kazanabilir miydi? 2-1'den sonra Okan'ın net iki tane Muslera düzeyinde kurtarışı var. Güzel ve çekişmeli bir maç oldu. Diagne bu maçta niye yok? Futbol takımını mesaj verme haline getirdiğin zaman sıkıntı... Diagne'nin orada pivot olarak görev yapması Galatasaray'ı hücuma daha rahat çıkarır mıydı çıkarmaz mıydı? Diagne'yi oyuna aldığı dakikaya bak... İleriye kimsenin top taşınmadığı dönemde sahaya Diagne'yi alıyor. Bu ne demek? 'Bundan bir halt olmaz' demek. Yanlış zamanda oynatıyorsun! Diagne'yi harcıyorsun. 13 milyon Euro harcanarak, alındığı sene seni şampiyon yapmış bir oyuncuyu harcıyorsun! Bu paraya, bu kulübün emeğine yazık değil mi?"

"Yanlış bir kadroyla çıkıyor, o kadronun performansına bağlı... Dün tuttu başka zaman tutmayabilir. Sağlıklı rotasyon yok, gençleri oynatmak yok, bu takımda yüksek performans göstermiş kişileri kazanma çabası yok... Nerede Emre Akbaba? Bu çocuk kötü müydü? Şampiyonlukta onun da payı vardı. Gençleri zaten kiraladın. Belhanda, Feghouli ikilisi üzerindeki bu kadar ısrar... Eyvallah kağıt üzerindeki en iyi kadro bu ama... Bak Taylan Antalyalı... Geçen sene böyle oynatsan farklı olacaktı."

"FATİH TERİM ARTIK KÖTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Fatih Terim artık kötü bir teknik direktördür. Galatasaray'ın yükünü geçmiş başarılarına hürmeten uzun vadeli taşıtamazsınız. Olmuyor. Ayıp da değil. Kendini zinde tutarsan, çağa ayak uydurursan tabii ki durabilirsin ama oraya mesaj buraya mesaj yönetimle uğraş, çağdaş futbolun tamamen dışında kalmış bir izlenim veriyorsan bitmiştir."

"ARDA RÖNESANS İŞARETLERİNİ VERİYOR"

"Arda yavaş yavaş motive oluyor. Hiçbir zaman yüksek fizik performansıyla oynamadı zaten, yaşının getirdiği dezavantaj da var ama Arda'nın göbeği yok artık. Belli ki bir gayret sarf ediyor. Galatasaray'ın el birliğiyle ona sağladığı yeniden doğuş şansını en azından kötü değerlendirmedi. Rönesansın işaretlerini ufak tefek veriyor. Henüz daha Leonardo olmadı ama inşallah olur."

RIZA ÇALIMBAY'IN HAKEM AÇIKLAMALARI

"VAR'da penaltı olduğu kesinleşen pozisyonu canlı izlerken de penaltıyı nasıl vermez diye düşündüm. VAR'a gittiğinde de verecek, uçarı kaçarı yok. Diğer penaltıda Rıza Çalımbay'la aynı fikirde değilim ama başka bir şey söyleyeyim. Rıza Çalımbay'ın oyuncularını terbiye etmesi lazım. Kayode... Yanından biri geçiyor fit yerde. Her fırsatta kendini yere attı. Sürekli öyle yaptıysanız hakem sizi kale almaz. Çok fazla penaltı yaptırmaya yönelik oyuncular, yalancı çoban durumuna düşüyor. O pozisyon penaltı mı değil mi bilmem ama o kadar çok aldatmaya çalıştı ki hakem de 'Yeter' noktasına gelmiştir. Burak Yılmaz mesela... Haksız yere aldığı 20 penaltı vardır, hak ettiği halde verilmeyen 40 penaltısı. Teknik direktörlerin yellenmeden düşmemelerini öğretmesi lazım."

"MUSTAFA CENGİZ ÖNCE MALİ GENEL KURULU YAPSIN"

"Mustafa Cengiz aday olmayı düşünmeden önce yapmadığı iki genel kurulu düşünsün. Önce onları yapsın. Mali genel kuruldan kaçan yönetimin edebinden şüphe ederim. Herkes yapıyor bir tek Galatasaray pandemiden dolayı yapamıyor. Menajerlere yapılan ne olduğu belirsiz ödemeler... Karlı denilirken karsız çıkan şirketler... İbra edilmemeleri mantık kazanıyor."

"BURAK ELMAS ADAY"

"Birincisi kimse kendini erken ortaya atıp yıpranmak istiyor, ikincisi kim aday olacak diye bekleyen var. Yönetimin içinden adaylar olduğu söyleniyor. Kaan Kançal'a 'Aday ol' deniyor. Başkanın niye aday olduğunu anlamadım. Özhan Canaydın'dan adap öğrenseydi keşke. Burak Elmas'ın adaylığı hatta listesinden adaylar sızdı. Ozan Korkut'un bir kez daha çıkacağını zannetmiyorum."

"FENERBAHÇE'NİN OTURMUŞ BİR FUTBOLU HALA YOK"

"İsmail Kartal zaman zaman farklı takımlarda farklı büyük takımların canını yakıyor. Fenerbahçe'yle ilgili bir şeyler söylediğimde makul insanlar 'Bu adam doğru söylüyor olabilir' diyor, makul olmayanlar bana küfür ediyor. 'Fenerbahçe o kadar iyi oynamıyor, medyanın gazına gelmeyin' diyordum, küfür ettiler. Ne oldu? Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler? Dün Erol Bulut'u öv bugün göm... Dün göm bugün yukarı çıkar... Zamana ihtiyacı var adamın. Tutarlı olun. Fenerbahçe'nin oturmuş bir futbolu hala yok. Fenerbahçe, Konyaspor'a yenilebilir, normal bir şey bu. Hiçbir takım üç günde beş günde oluşmuyor. İki maç kaybettin diye hiçbir şey kaybetmezsin. Fenerbahçe hala bir maç iyi, bir maç kötü oynayabilen bir takım"

"SERDAR AZİZ GİBİ SAVUNMACILAR SIKINTI YARATIR"

"Serdar Aziz gibi savunmacılarla sıkıntı çeker Fenerbahçe. Serdar'ın dengesiz futbol anlayışı, dengesizlik artınca bir süre sonra agresyona dönüşüyor. Yediği haltı bildiği için gereksiz agresyona dönüşüyor. Her hakem, Serdar'a göz yummuş olabilir ama hep olacak değil. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e alternatif oluşturması lazım."

"MERT HAKAN OYUNA SOKULAMIYORSA PROBLEM VARDIR"

"Bu sezonun en çok konuşulan transferi neydi? Mert Hakan Yandaş... İngilizce sorayım, 'Where is he?' Mert Hakan Yandaş transferinde ne dedim? Fenerbahçe'nin bu tarz transferleri arasında işine yarayan tek kişi Rıdvan Dilmen. Bu gibi transferler, o çocuğu mundar edebiliyor. Madem bu kadar kıymetli transferdi, madem bütün bütçe kısıtlamalarına rağmen Galatasaray'ın elinden almak derdin vardı... Bunlar iyiye işaretler değil. Nasıl ki Fatih Terim'i eleştiriyorsak bu kadar önem verdiğin ve kıyamet kopardığın oyuncuyu oyuna sokamıyorsan problem vardır. Erol Bulut'un da orada problemi var, çözmesi lazım."

"DÜNYA FUTBOLUNDA ORTA MORTA KALMADI ARTIK"

"Fenerbahçe'nin ortalarına kim ne yapacak ceza alanında... Futbolda artık orta morta yok... Dünya futbolunda sağdan getir soldan getir ortada bir tane uzun zıplasın vursun yok artık. Görmüyoruz hiçbir yerde. Ya artık o tip santrforlar bulunamıyor ya da durdurmak çok kolay olduğu için... 768 orta yapıldı 0 gol. Yani..."

PELKAS'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

"Anlamadım neden iptal edildiğini... İlk baktığımda omuzla aldı sandım ama ağır çekimde elle almış gibi... VAR'a başından beri karşıyım, oyunu çirkinleştirdiğini ve başka tartışmalar yarattığını düşünüyorum. Futbol böyle bir şey değildi. O zaman VAR'ı da bırakıp bir hakem odası kursunlar falan. Bir garip iş oldu. Duruyor geliyor, 18 pozisyon geriye gidiliyor başkası gitmiyor. Türkiye'de futboldaki şaibeyi iyice artırdı. İngiltere'de bile bu tartışma başladı. Bu maçta hakemlik başka pozisyon da yoktu. Fenerbahçe çok kötü oynadı. İyi oynadı şanssızlıkla kaybedilen maç değildi bu. Kötü oynayarak kaybetti, belki farklı kaybedip belki berabere kalabilirdi ama kazanamazdı. Mağlubiyetin hayırlısı olmaz. 'Buradan ders çıkardım' falan... Pek ders çıkaran yok."

AZİZ YILDIRIM ŞİKE DAVASINDAN BERAAT ETTİ

"Mehmet Aydınlar'la ilgili bir talep var taraftarın sanırım... Kararla ilgili bir şey diyemiyorum çünkü gerekçeli kararı okumadım. Ben hala başka bir şey diyorum, Fenerbahçe'ye yapılan en büyük haksızlığın Şike Davası olduğu kanaatinde değilim. Aziz Yıldırım'ın o dava sürecinde hapiste olması gariptir. Haksızlığın büyüğü Aziz Yıldırım'ın hapiste yatması, çünkü delil karartma gibi bir durum yoktu. Bu davada pek çok isim geçiyorken davanın Fenerbahçe üzerine odaklanılmasıydı. Aziz Yıldırım'ın tutuklu yargılanması anlaşılmaz şeylerden birincisi. İşin içinde olmayan kulüp, futbolcu zaten yok gibiydi. Aziz Yıldırım günah keçisi olarak hapiste kaldı. İkincisi Trabzon-Rize karayolu arasında Fenerbahçe'ye yapılan silahlı saldırının araştırılmaması... Bir soruşturma Fenerbahçe'nin bütün camiasının gücüne rağmen sümenaltına itildi. O gün büyük bir facia olsaydı ne olacaktı? Ben bu ikisini daha önemli görüyorum."

"SERGEN YALÇIN'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI YANLIŞ"

"Sergen'in yanlış cümlelerin başından 'Ben ne yapayım' geliyor. Ben mi bir şey yapacağım? Bir şey yapamayacağını söyleyen teknik direktör ilk defa görüyorum. Sürekli olagelen ve kayıplara sebep olan hatalardan bahsedip 'Ben bir şey yapamam' demek... Ne yaparsın Sergen?"

"ÇALIŞMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

"Sergen de bunun böyle olmadığını bilecek kadar futbolla büyümüş bir insan. Bu şu demek olabilir: 'Yanlış transferler yapıldı, yeteneksiz oyuncular alındı, yeteneksizliğe çare bulamam' O zaman desin ki 'Bu takıma bir sürü kazma aldılar ne yapayım' Futbolda da sanatta da her meslekte ilham ve yeteneğin yüzde 85'i çalışmaktır. Mezarlıklar hiçbir şey olamamış doğuştan yeteneklilerle doludur. Çalışmazsan hiçbir şey olmaz. Kendisine olan sevgim ve saygım ortada ama artık saçmalama noktasına geldi."

ERSİN'İN KIRMIZI KARTI

"Her iki taraf da ayağını yükseğe kaldırıyor. Temas eden tarafa faul verilmesi normal. İkinci pozisyonda sarı bile gösterilmeyebilir. Kaleci hatalı mı hatalı, geç çıkıyor. Kafayla uzaklaştırabilir mi? Evet. Kalecinin de eksik, hatalı tarafları var ama kırmızı kart kararı ağır. Sonuçta ikinci sarıdan yine atılacaktı ama... Ersin'in, Uğurcan, Altay hatta Okan Kocuk seviyesinde olduğunu henüz düşünmüyorum."

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'DA BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

"Sezon başında gelseydi şampiyon yapamamak başarısızlık olacaktı, şimdi kurtarıcı olarak geldi. Başarının fiyatı ucuzladı şimdi. Ucuz başarıya geldi..."