Fatih Erbakan'dan Hakkari'ye ziyaret: 'Refah Market'ler kuracağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaptığı konuşmada, "Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Erbakan, Yüksekova İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Fotoğraf: İHA

İlçeyi layık olduğu yere taşımak için en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceklerini ifade eden Erbakan, "Merhum Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca bu bölge insanının derdiyle dertlendi, bu bölge insanının layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti, bu bölgede işsizliğin, fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üretime, istihdama yönelik kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa merhum Erbakan hocamızın imzası var." diye konuştu.

"DERECİK'İN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi olarak aynı ruhla ve aynı çizgide bölge insanını samimi şekilde kucaklamak için burada olduklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu bölgede istihdama, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları atacağız. Belediye başkanımız genç, çalışkan, dinamik. Şimdiden projelerini ortaya koydu. Derecik için, buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlaları gerçekleştirilecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, fabrikası kurulacak. Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydır. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek, kurulacak olan un fabrikası sayesinde belediyemiz çiftçiye üretilen buğdayı alım garantisi verecek. Hem tahin hem de un Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanacak. Aldığımız 63 belediyemizin bulunduğu yerlerde Refah Marketlerini kuracağız."