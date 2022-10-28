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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?
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Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 18, Fatih Karagümrük'ün 12 puanı bulunuyor

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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SAAT: 20.00
HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: ATATÜRK OLİMPİYAT
YAYIN: beIN SPORTS 1

KARAGÜMRÜK: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

BOEY VE ABDÜLKERİM CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, bu akşam takımdaki yerlerini alamıyor.

MUSLERA VE KEREM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Fatih Karagümrük'e konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (1B 1M), lig tarihinde bu deplasmanda üç karşılaşmalık galibiyet hasreti yaşamadı.
  • Son iki Süper Lig maçını kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon daha önce oynadığı sekiz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 3B 4M). Son üç karşılaşmada rakip filelere 10 gol gönderen İstanbul ekibi, ilk yedi karşılaşmanın toplamında dokuz gol atabilmişti.
  • Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan Galatasaray (2B 1M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak-Şubat 2022 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı (Fatih Terim & Domenec Torrent).
  • Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray (3-2 vs Kasımpaşa & 1-0 vs Ümraniyespor), üst üste üç galibiyeti en son Mayıs-Kasım 1996 arasında aldı.

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