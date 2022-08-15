Fatih Kaymakamlığı'ndan 'ekümeniklik' açıklaması

Fatih Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos'un ve Patrikhanenin zaman zaman 'ekümenik' kavramını kullanması nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.

DHA'nın haberine göre açıklamada, Yunanistan ile Türkiye arasında 30 Ocak 1923 yılında imzalanan 'Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename'de Patrikhanenin durumu ve statüsü ile ilgili hükme yer verilmediği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Bu mukavele ile Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler yer değiştirmişler, İstanbul ve Bozcaada ile Gökçeada'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Müslüman Türkler mübadele dışında bırakılmışlardır. Aynı şekilde, azınlıklar konusunda Türkiye'nin temel hukuki dayanağını oluşturan 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda da Patrikhâne ile ilgili bir hükme yer verilmemiş, Patrikhanenin İstanbul'da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurumu olarak kalacağına, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağına ilişkin katılımcı ülke delegasyonlarının sözlerinin senet olarak kabul edildiği belirtilerek, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile ruhanî meclisinin yetki alanı İstanbul Başpiskoposluğu ile Bozcaada ve Gökçeada bölgesi Rum cemaatinin dini ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.