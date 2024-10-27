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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fatih Serkan Albayrak: Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz

        Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, 3-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Almış olduğumuz mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:42
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        "Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz"
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 9'a yükseltirken Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmayı mağlup bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Albayrak, "Bugün gerçekten burada almış olduğumuz mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Çünkü istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yani oyun olarak da memnun değiliz. İlk yarıda bizim attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyoruz. Erken golü bulduk. Ama bulduğumuz gol bizim maalesef oyun disiplinimizi kopardı. Çünkü skoru koruma içgüdüsüyle anlamsız bir şekilde uzun toplarla, direkt hücumlarla oynamaya çalıştık. Aslında orada istediğimiz, daha çok topa sahip olarak oyunu domine etmekti. Çünkü skor da bizim lehimizeydi. Oyun da artık bize doğru dönmeye başlıyordu. Fakat biz de anlam veremiyoruz o paniğe. Oyuncularımızın bazen öz güvensiz oynamaları bizi de üzüyor. İstemediğimiz şekilde plan gelişiyor. Futbolun içerisinde var. Ne kadar biz kenardan veya hafta içerisinde çalışsak da bazen sahanın kenarından yeterli derecede müdahale edemiyoruz. Bir yere kadar müdahale edebiliyoruz. Kalemizde erken golü görmek oyun planını tamamen bizim açımızdan bozdu. İkinci gole de reaksiyon veremedik. Biraz oyun disiplininden kopmalar oldu. Yani bugünkü oyun bizi gerçekten üzdü. En büyük gücümüz, mücadele gücümüz. Bu bizim artı tarafımız ama eksi tarafımız da topa sahip olamamak. Bugün de topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşadık. Bugün bu anlamda sıkıntı yaşadık. Mücadele anlamında sıkıntımız yok. Oyuncularımızın daha öz güvenli, hata yapmaktan korkmadan oynaması gerekiyor. Son maçlarda bu konuda sıkıntı yaşadık. Ligde 10 haftada 6 deplasman maçı oynadık. Ligde zorlu takımlarla zorlu müsabakalar oynadık. Bu bahane olamaz. Bizim isteğimiz oyunu oynamak ve topa sahip olmak" ifadelerini kullandı.

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