14 yaş ve altının bisiklet ve park keyfi - BALIKESİR

HABERTURK.COM

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılacağını açıkladı.

"Bize ne diyorlar? Suriye'de, İdlib'de, Libya'da ne işimiz var? Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız" diyen Erdoğan, Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacak" dedi.