Fatih'te metruk binanın bir kısmı çöktü 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih'te saat 22.45 sıralarında Unkapanı Değirmenci Sokak'ta bulanan 3 katlı metruk binanın iç kısmında çökme meydana geldi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih Kaymakamlığı'ndan yaptığı açıklamada, göçük altından N.Ö. isimli bir kişinin sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.

Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması yaptı. DHA'nın haberine göre; çalışmalara İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı K9 Köpekli Arama Birimi'ne bağlı iki köpekte göçük yaşanan bölgede arama yaptı.

DEMİR SÖKENLER ÇÖKMEYE NEDEN OLDU İDDİASI

Öte yandan mahalle sakinleri, hurda toplayan kişililerin demir söktükleri sırada çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ocak, "Demirleri söküp satıyorlar. Sökerken binada çökmeler oldu. Üç kişi buradan kaçtı ama iki, üç kişi içeride kaldı. Ben seslerini duydum 'imdat' diye bağırıyorlar. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Buraya önlem alınması şart" dedi.