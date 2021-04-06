Fatih'te ahşap binada korkutan yangın 0:00 / 0:00

DHA

Yangın Fatih, Koca Mustafapaşa Mahallesinde gece saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tütünlük Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında binada olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının taşınmasına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap binada ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.