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Fatih'te iki katlı ahşap binada yangın: 1 yaralı

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan bir kişiyi yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası ahşap bina kullanılamaz hale geldi

Fatih'te iki katlı ahşap binada yangın: 1 yaralı
Fatih'te ahşap binada korkutan yangın
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DHA

Yangın Fatih, Koca Mustafapaşa Mahallesinde gece saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tütünlük Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında binada olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının taşınmasına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap binada ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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