Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Fatih'te otel yangını

        Fatih'te otel yangını

        İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 04:15 Güncelleme: 23.08.2025 - 04:15
        Fatih'te otel yangını
        Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden görevliler, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistleri tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Otelde bir süre duman tahliyesi yapılırken, yabancı turistler ekiplerin çalışmalarını dikkatlice izledi.

        Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

        #istanbul
        #Fatih
        #haberler
