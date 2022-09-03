Spor salonunda cinayet 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişi, bir spor salonunda egzersiz yapan yabancı uyruklu bir diğer kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Devriye gezen mahalle bekçileri duydukları silah sesleri sonrası kaçan 2 zanlıyı takip sonucu kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Sokak'ta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti.

Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bekçilerin yaptığı incelemede, Rusya uyruklu L. G. ve Azerbaycan uyruklu Z.A. olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 2 adet silah olduğu tespit edildi. Bekçiler gözaltına aldıkları şüphelileri sorgulamak üzere Şehremini Polis Merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı spor salonunda detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Alakbarov'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.