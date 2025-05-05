Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok daha cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, maçın yorumunu iki devreye ayırmak gerektiğini belirtti.

İlk yarıda hem savunmada hem de hücumda iyi olmadıklarını vurgulayan Tekke, "Çalıştıklarımızı tekrar etmede çok eksiktik. Rakibimiz bire bir ön alan baskısıyla oynadı, zaten tekrarlarımız bunun üstüneydi. İlk yarıda cesaretimiz yoktu. Rakip hem geçişi iyi oynayan hem alan bulduğunda pas ritmi olan bir takım. İkinci yarı aslında zorunluluktan formasyonu değiştik. Daha fazla topa sahip olduk. Son bölümde fırsatlar geldi, gol oldu, ofsaytlar var. Neticesinde her iki taraf için de çok memnun olunmayan, çok üzüntü duyulmayan bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım." diye konuştu.

Bölüm bölüm gösterdikleri performansı artırmaları gerektiğini dile getiren Tekke, şöyle devam etti: "Ligin son bölümündeyiz. Önümüzde zor maçlar var. En değerli maçımız kupa maçı. Sakatların gelme ihtimali var, bekleyip çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz. Bugün aslında tüm maçları aldığımızda 4 ya da 5. olma şansımız da oluşabilirdi. Zordu ama açıkçası değerlendirmek için oynadık. Kolay maçlar gözükmüyor. Her maçımız zor oluyor ama oyun olarak daha cesur oynamamız lazım. Daha sorumluluk alarak, topu kaybetmekten endişe duymayarak, topu tekrar alabileceğini düşünerek oynamamız lazım. Maçların hepsi değerli ve önemli. Her maça cesur şekilde hazırlanacağız."