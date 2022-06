Fatih Terim, 40. evlilik yıl dönümünü kutladı: 40 yıl önce, 40 yıl sonra...

Fatih Terim-Fulya Terim çifti, 1982'de nikah masasına oturmuştu. Usta teknik direktör, eşiyle evliliklerinin 40. yılını Instagram'dan yayınladığı gönderi ile kutladı.

Düğün fotoğraflarını ve yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Terim, "40 yıl önce, 40 yıl sonra… Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz. Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.