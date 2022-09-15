"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

Belgeselin konusu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altuğ Gültan ve Burak Aksoy tarafından tasarlanan "Terim" belgeseli 15 Eylül 2022 yani bugün itibariyle yayına girdi. Terim belgeselini izlemek için Netflix hesabına sahip olmanız yeterlidir.

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Fatih Terim, Netflix'e verdiği röportajda belgesel hakkında, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil." yorumunu yapmıştı.