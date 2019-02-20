UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Benfica'ya konuk olacak. Benfica deplasmanında en az 2 gol atarak galip gelmeleri gerektiğini bilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, erken bulunacak 1 golün turun kapısını aralayacağını düşünüyor.



Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre oyuncularına ilk dakikalardan itibaren hücumu düşünmeleri ve dikine oynamaları gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, gol gelmemesi durumunda ise ilerleyen dakikalarda risk almayı planlıyor.

Tur atlamak için gerekirse erken bir değişikliğe gitmeyi planlayan Terim, yedek kulübesinde olacak Sinan Gümüş’ten hazır olmasını istedi. Kostas Mitroglou’nu UEFA listesine kaydettiremeyen İmparator’un maçın ilerleyen bölümlerinde daha da risk alarak Sinan’ı oyuna sürüp çift forvete dönmeyi planladığı öğrenildi.